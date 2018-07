Neymar e le simulazioni ai Mondiali | A volte esagero | ma in campo e fuori

ilgiornale

(Di lunedì 30 luglio 2018) Deidi calcio in Russia ricorderemo tante cose: la vittoria della Francia, l'uscita di scena delle grandi (Argentina, Brasile, Germania e Spagna, per non dire l'Italia neanche qualificata), gli stadi sempre pieni e colorati, la prima volta del Var. Ma ci ricorderemo anche di un calciatore, e non per le sue formidabili giocate: stiamo parlando die delle sue cadute "accentuate", per usare un eufemismo. Sul web lo hanno preso in giro senza limiti, con dei "meme" spassosi che lo ritraevano nei luoghi più impensabili, mentre cadeva e rotolava a terra. Ora l'asso brasiliano esce allo scoperto e, udite-udite, ammette di aver esagerato un po', anche se a sua discolpa ricorda di essere uno dei giocatori che più viene massacrato dagli avversari in mezzo al."Tacchetti sulla gamba, ginocchiate alla schiena, pestoni. Potete credere chee aè così, ma in realtà ...