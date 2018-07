New York | scatto rialzista per Newfield Exploration

New York : accelera Helmerich & Payne : Brillante rialzo per Helmerich & Payne , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,96%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

New York : le vendite travolgono Tyson Foods : Aggressivo ribasso per Tyson Foods , che passa di mano in perdita del 5,68%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di ...

L’incontro tra Trump e l’editore del New York Times : «Gli ho detto che sta mettendo delle vite a rischio, che sta minando gli ideali democratici della nostra nazione» ha raccontato A.G. Sulzberger dopo che Trump aveva dato una versione molto diversa The post L’incontro tra Trump e l’editore del New York Times appeared first on Il Post.

“A New York sono senior financial analyst e a 24 anni ero nello staff del sindaco de Blasio” : Quando gliel’hanno detto la prima volta quasi stentava a crederci: “Non è vero, sto sognando”, ricorda. Da Pontedera, 24 anni e una laurea in Economics and Management, Maria Vittoria era appena entrata nello staff del sindaco Bill de Blasio a New York con un contratto di assunzione permanente. Maria Vittoria Gronchi è nata in un piccolo paesino in provincia di Pisa: dopo la triennale alla Bocconi, un programma di scambio con Northewestern ...

New York : scambi in forte rialzo per Fortune Brands Home & Security : Grande giornata per Fortune Brands Home & Security , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,04%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

Michael Kors in picchiata a New York : Aggressivo ribasso per l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che passa di mano in perdita del 2,47%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

New York : acquisti a mani basse su The Goodyear Tire & Rubber : Ottima performance per The Goodyear Tire & Rubber , che scambia in rialzo del 7,02%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che The Goodyear Tire & Rubber ...

New York : profondo rosso per Movado : Retrocede molto la big statunitense degli orologi di lusso , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,58%. Il trend di Movado mostra un andamento in sintonia con quello del World Luxury ...

New York : Abercrombie & Fitch si muove verso il basso : Aggressivo avvitamento per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che tratta in perdita del 3,36% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...

New York : ingrana la marcia National Oilwell Varco : Brilla National Oilwell Varco , che passa di mano con un aumento del 7,06%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di National Oilwell Varco più ...

New York : Zimmer Biomet Holdings sale verso 128 - 4 dollari USA : Ottima performance per Zimmer Biomet Holdings , che scambia in rialzo dell'8,35%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zimmer Biomet Holdings evidenzia un andamento più marcato ...

New York : violenta contrazione per Synchrony Financial : Retrocede molto Synchrony Financial , che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,85%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un ...