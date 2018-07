Netlifx non ha ancora rinnovato «Glow 3» e i fan sono preoccupati

vanityfair

(Di lunedì 30 luglio 2018) Quest’anno abbiamo già dovuto dire addio alla spia Alex Parrish di Quantico. Al Satana ultra sexy di Lucifer, all’attore Dev di Master of None e al Phil Miller di The Last Man on Earth (senza neanche congedarsi con questo come si deve, tra l’altro). LEGGI ANCHEStrage di serie tv: «Quantico» e le altre che non rivedremo più E, adesso, forse tocca prepararsi a un altro «ultimo saluto». Quello alle ragazze di. Nulla ècerto e nulla èperduto, per carità, ma – a quanto pare – le ragazze non se la passano tanto bene. Come riferisce il sito americano Tv Guide, infatti, Netflix non ha (formalmente la serie tv per la terza stagione. LEGGI ANCHE, la serie di Netflix che racconta le donne sul ring Nonostante nel weekend si sia svolto un panel proprio per parlare dello show, i creatori Liz Flahive e Carly Mensch hanno esordito dicendo che ...