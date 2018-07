Netflix | Stranger Things 3 solo nel 2019 Una Mamma per Amica e Master of None torneranno?

Slitta l’uscita di Stranger Things 3 su Netflix nel 2019 - l’annuncio e le motivazioni della lunga attesa : Ci sarà ancora da aspettare almeno un anno per l'uscita di Stranger Things 3 su Netflix. La vicepresidente della sezione Contenuti Originali di Netflix Cindy Holland ha confermato che la prossima stagione dell'ormai popolarissima serie fantascientifica in stile anni '80 dei fratelli Duffer e di Shawn Levy sarà disponibile in streaming sulla piattaforma solo l'estate prossima. Le riprese di Stranger Things 3 sono iniziate la scorsa primavera, ...

The Crown e Stranger Things - le prime immagini delle nuove stagioni delle serie tv Netflix : Le riprese di due tra le serie tv Netflix più amate dal pubblico e dalla critica sono attualmente in corso e per stuzzicare l'interesse dei fan in attesa, la piattaforma mondiale di streaming ha rilasciato le prime immagini tra foto e finti spot rilasciati sui social. Le due serie tv in questione sono The Crown, che si prepara alla terza stagione completamente rinnovata nel cast e da cui arriva la prima immagine di Oliva Colman nei panni ...

Il primo trailer di Stranger Things 3 svela la data di uscita su Netflix? Qualcosa è in arrivo a Hawkins (video) : A sorpresa, Netflix ha rilasciato il primo trailer di Stranger Things 3. Si tratta di un teaser che non anticipa nulla, se non mostrano due dei personaggi della prossima stagione. Si tratta di Steve Harrington, diventato uno tra i protagonisti più amati, e la new entry, Robin, interpretata da Maya Hawke (figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, vista nella miniserie Piccole Donne). Usando uno stile tipicamente anni Ottanta, la serie di punta del ...

Un addio in Stranger Things 3 rivelato da Noah Schapp - prime anticipazioni dal Will della serie Netflix : Stranger Things 3 non debutterà prima del 2019, ma Noah Schapp, che nella serie Netflix interpreta Will Byers, ha rivelato qualche particolare sui nuovi episodi. Secondo Heroic Hollywood, il giovanissimo attore ha risposto ad alcune domande sulla terza stagione ospite dell'evento Stranger Con di Chicago e confermando che ci sarà almeno un addio nei nuovi episodi. Non si tratta di un personaggio vero e proprio ma di Chester, il cane di ...

Netflix insieme a Telltale : il videogioco di Stranger Things è in sviluppo : Che Netflix abbia tra le mani alcuni franchise di assoluto valore che hanno fatto breccia nell'immaginario collettivo è sotto gli occhi di tutti. Un esempio? Stranger Things, una serie TV che è già stata rinnovata per la terza stagione e che si è trasformata in un vero e proprio fenomeno mediatico. Quanto tempo doveva passare prima che Netflix decidesse di esplorare anche il medium videoludico?Non in prima persona, sia chiaro, ma con una ...