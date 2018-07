'Ndrangheta - Reggio Calabria : 3 arresti per omicidio del 2011 - : Secondo le indagini sarebbero tra i responsabili della morte di Giuseppe Canale, affiliato alla cosca 'Condello-Chirico'. I tre, in concorso tra loro e con altri indagati, sono stati accusati anche di ...

Ndrangheta - trovate 26mila piante di marijuana : scacco al clan di Vibo Valentia - 18 arresti : La Questura ha scoperto i 'giardini segreti' del clan Mancuso di Vibo Valencia, in cui veniva coltivata marijuana per un valore di 20 milioni di euro. A capo dell’associazione Emanuele Mancuso. arresti a Nicotera, Vibo, Joppolo, Limbadi e Capistrano. Droga coltivata in provincia e spacciata in tutta Italia.Continua a leggere

Ndrangheta - le mani dei clan sull eolico tredici arresti. Anche un sindaco finora considerato 'vittima' : Anche le energie 'pulite' erano fonte di soldi 'sporchi' per la 'Ndrangheta. I clan calabresi volevano diventare i signori del vento e hanno messo sistematicamente le mani su appalti e lavori per la ...

Parchi eolici nelle mani della ‘Ndrangheta : 13 arresti a Reggio Calabria - anche un sindaco : L’operazione “Via col vento” ha portato sette persone in carcere e sei ai domiciliari. Tra questi Francesco Scalfaro, primo cittadino di Cortale. Sei le imprese coinvolte, per un sequestro dal valore di 42 milioni di euro. Il procuratore Bombardieri: "Imposizione di lavori per poter svolgere le attività a ditte anche straniere".Continua a leggere

‘Ndrangheta - infiltrazioni delle cosche nei lavori per costruire parchi eolici in Calabria : 13 arresti - anche un sindaco : Sette persone in carcere e sei agli arresti domiciliari. Tra questi c’è anche Francesco Scalfaro, il sindaco di Cortale, un piccolo paesino in provincia di Catanzaro. L’operazione “Via col vento” è scattata stamattina all’alba quando i carabinieri hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria guidata dal procuratore Giovanni ...

