' Ndrangheta | 11 arresti nel Crotonese

‘Ndrangheta - scoperta una nuova locale nel Crotonese : 11 arresti. Il presunto boss si faceva chiamare santo patrono : “Grazie a questa indagine abbiamo scoperto che a Roccabernarda esiste un locale di ‘ndrangheta“. Il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, commenta così gli undic arresti eseguiti nel corso di un’operazione dei carabinieri che ha svelato anche gli autori dell’omicidio di Rocco Castiglione e del tentato omicidio di suo fratello Raffaele. Agli indagati, a vario titolo, sono contestati l’associazione di tipo mafioso, ...

Ndrangheta - trovate 26mila piante di marijuana : scacco al clan di Vibo Valentia - 18 arresti : La Questura ha scoperto i 'giardini segreti' del clan Mancuso di Vibo Valencia, in cui veniva coltivata marijuana per un valore di 20 milioni di euro. A capo dell’associazione Emanuele Mancuso. arresti a Nicotera, Vibo, Joppolo, Limbadi e Capistrano. Droga coltivata in provincia e spacciata in tutta Italia.Continua a leggere

Ndrangheta - le mani dei clan sull eolico tredici arresti. Anche un sindaco finora considerato 'vittima' : Anche le energie 'pulite' erano fonte di soldi 'sporchi' per la 'Ndrangheta. I clan calabresi volevano diventare i signori del vento e hanno messo sistematicamente le mani su appalti e lavori per la ...

Parchi eolici nelle mani della ‘Ndrangheta : 13 arresti a Reggio Calabria - anche un sindaco : L’operazione “Via col vento” ha portato sette persone in carcere e sei ai domiciliari. Tra questi Francesco Scalfaro, primo cittadino di Cortale. Sei le imprese coinvolte, per un sequestro dal valore di 42 milioni di euro. Il procuratore Bombardieri: "Imposizione di lavori per poter svolgere le attività a ditte anche straniere".Continua a leggere

‘Ndrangheta - infiltrazioni delle cosche nei lavori per costruire parchi eolici in Calabria : 13 arresti - anche un sindaco : Sette persone in carcere e sei agli arresti domiciliari. Tra questi c’è anche Francesco Scalfaro, il sindaco di Cortale, un piccolo paesino in provincia di Catanzaro. L’operazione “Via col vento” è scattata stamattina all’alba quando i carabinieri hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria guidata dal procuratore Giovanni ...

