NBA Live 19 | i giocatori potranno creare un personaggio femminile In arrivo la demo

NBA – DeRozan elogia gli Spurs : “Popovich? Sono un suon fan - le vittorie parlano per lui. Aldridge? A livello di Chris Bosh” : DeMar DeRozan esalta la realtà Spurs in cui si è ‘ritrovato’ dopo la trade che lo ha costretto a lasciare i Raptors: la guardia ex Toronto ha elogiato coach Popovich e LaMarcus Aldridge DeMar DeRozan non è arrivato ai San Antonio Spurs con il sorriso. Nessun problema con la franchigia texana, ma qualche scoria con la dirigenza dei Raptors che lo ha scambiato senza alcun preavviso. Da grande professionista qual è però, DeRozan è ...

Sarà Joel Embiid la cover star di NBA Live 19 : L'atleta di copertina di quest'anno per l'edizione 2019 di NBA Live è stata rivelato e si tratta di "The Process", Joel Embiid.Embiid, che è stato selezionato dai Philadelphia 76ers nel 2014, è rapidamente salito ai vertici fino a diventare uno dei migliori giocatori della lega da quando ha debuttato nel 2016 e nell'ultima stagione, Embiid ha aiutato a riportare la sua squadra ai play-off. Come riporta Dualshockers, NBA Live 19 è stato ...

Mercato NBA – LaVar Ball non ha dubbi : “LeBron James ai Lakers? Giocherebbe ad un altro livello” : LaVar Ball ha promosso il possibile arrivo di LeBron James in maglia Lakers: secondo il padre più famoso del basket, il ‘Re’ potrebbe addirittura migliorare Concluse le Finals NBA, per LeBron James è tempo di pensare al futuro. Il ‘Re’ sarà free agent in questa sessione estiva del Mercato e ascolterà con attenzione tutte le offerte che gli verranno proposte dalle altre franchigie. La permanenza ai Cleveland Cavaliers sembra ormai ...

E3 2018 : NBA Live 19 ha una data di lancio : NBA LIVE 2019 sale sul palco dell'E3 2018 di Los Angeles, e rivela al mondo la data di lancio.Il celebre gioco sportivo di AE Sports giungerà sugli scaffali il 7 settembre di quest'anno. Siete pronti per vivere questa nuova stagione di NBA sulle vostre console?Possimo vedere di seguito il trailer proiettato sul palco:Read more…

Cleveland Golden State/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finali NBA gara-4) : diretta Cleveland Golden State, info Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 delle finali NBA 2018. Warriors avanti 3-0, alla Quicken Loans Arena primo match point(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Cleveland Golden State/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finali NBA gara-3) : diretta Cleveland Golden State, info Streaming video e tv: gara-3 delle Finali NBA 2018 si gioca alla Quicken Loans Arena, gli Warriors conducono per 2-0 con due successi casalinghi(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Hard Rock Cafe Roma presenta Martin Finnigan e i RaiNBAnd live : Giovedì 7 giugno Martin Finnigan e i Rainband sbarcano all’Hard Rock Cafe di Roma con un imperdibile live acustico. Amati dai fratelli Gallagher e da Paolo Nutini, I Rainband sono uno dei nomi di punta del Rock britannico contemporaneo. In Italia sono molto famosi anche per l’uscita del singolo “Rise Again”, omaggio a Marco Simoncelli, a sostegno della Fondazione dedicata al compianto pilota GP. Con “Rise Again” la Rainband ha contribuito a ...

Golden State Cleveland/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Finali NBA gara-2) : diretta Golden State Cleveland info Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 delle finali NBA iniziate con un successo dei Warriors e un errore clamoroso(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Finals NBA – Steve Kerr esalta il talento di LeBron James : “gioca a un livello mai visto prima” : Il coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr, ha esaltato il talento di LeBron James ammettendo che il ‘Re’ stia giocando ad un livello mai visto prima Ieri notte é andata in scena gara-1 delle Finals NBA 2018. A vincere sono stati i Golden State Warriors al termine di un’incredibile gara conclusa all’overtime. I campioni NBA in carica sono riusciti a portarsi a casa gara-1 nonostante la grande prestazione di LeBron ...