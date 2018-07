Nasce gruppo Lega in Campidoglio

Tumori : riNasce Intergruppo consiliare lombardo - la lotta al cancro non ha colore : “La lotta al cancro è una battaglia che coinvolge tutti. Ognuno ha avuto a che fare con questa piaga o in prima persona o di riflesso attraverso parenti e amici. Davanti alla malattia non c’è colore politico. Vogliamo ascoltare chi ne sa più di noi, chi il tumore lo vive tutti i giorni, chi è sul campo. E raccogliere le loro istanze cercando di trovare le leve giuste per migliorare la presa in carico e la vita dei pazienti, e per ...

Gragnano - Nasce l'associazione 'Alma Grania' - gruppo di lavoro pieno di idee - progetti ed entusiasmo : Radice: «Spettacoli di fama nazionale» Castellammare - Boom di click per il tormentone musicale in salsa stabiese Torre Annunziata - Itinerari culturali e scavi, patto tra Comune e Regione ...

Nasce l'intergruppo dei parlamentari paladini degli animali : Nasce una lobby per promuovere la tutela e l'assistenza degli animali, e ovviamente Nasce sotto il segno di Michela Vittoria Brambilla e delle altre animaliste presenti trasversalmente in parlamento. ...

Nasce secondo gruppo acciaio europeo da ThyssenKrupp e Tata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

ThyssenKrupp si unisce a Tata Steel : Nasce il secondo gruppo europeo dell'acciaio : Teleborsa, - La big tedesca dell'acciaio ThyssenKrupp si unisce al gruppo indiano Tata Steel , dando vita al secondo gruppo europeo dell'acciaio, dopo ArcelorMittal che detiene la leadership. "Un ...

3T Frascati Sporting Village (nuoto) - Nasce un gruppo pre-agonistico anche a Formello : Frascati (Rm) – E’ uno dei tre poli della famiglia sportiva “allargata” del 3T Frascati Sporting Village. Ora anche il “Time Out” di Formello (che dalla scorsa estate si è aggiunto al centro sportivo di Tor Tre Teste e a quello di Frascati) ha un suo gruppo pre-agonistico di nuoto. La supervisione è del tecnico Emanuele Tincani, tra l’altro già allenatore della serie B maschile tuscolana della pallanuoto. «Quello di provare a “costruire” un ...

Il santino diventa cult : Nasce il gruppo Facebook per scambiarli : Una volta erano le figurine dei calciatori, oggi sono i "santini" elettorali a diventare oggetto di cult. In un Comune come Imperia, infatti, che dall'alto dei suoi circa quarantaduemila abitanti, è paragonabile al quartiere di una grande città, gli otto pretendenti alla carica di sindaco e gli oltre cinquecento candidati al Consiglio comunale hanno scatenato, a poche settimane dalle elezioni, una vera e propria corsa al "santino".Tanto che su ...