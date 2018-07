Napoli | turista palpeggiata in centro | denunciato per molestie 21enne

ilmattino

: Napoli, turista inglese stuprata due volte anche dal soccorritore #cronacanapoli - MediasetTgcom24 : Napoli, turista inglese stuprata due volte anche dal soccorritore #cronacanapoli - SkyTG24 : Napoli, turista inglese stuprata più volte: anche dal suo soccorritore - giusmo1 : Turista spedisce reperti che aveva rubato 50 anni fa a Paestum: 'Perdonate il mio comportamento spaventoso”… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Agenti del reparto Motociclisti hanno soccorso una ragazza di anni 21, dallesessuali messe in atto alla via Cesario Console, dove un uomo, identificato per tale J. M. di anni 40, senza fissa ...