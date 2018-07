Napoli | niente Arias | ecco il terzino per Ancelotti e non solo…

La sfida di Ancelotti : "Niente top player - il Napoli è fantastico" : Il nuovo tecnico azzurro svela il suoi progetti e spegne le indiscrezioni. Piena fiducia nel gruppo e nessuna grande aspettativa sul mercato colloquio Chiedete e vi sarà dato: perché adesso viene il ...

British Airways - atterraggio d'emergenza a Londra per un aereo proveniente da Napoli : Grande paura nela notte tra giovedì e venerdì su un volo British Airways partito da Napoli e diretto all'aeroporto londinese di Gatwick, il secondo più importante della...

Londra : atterraggio d’emergenza per aereo proveniente da Napoli : atterraggio d’emergenza nella notte a Londra per un volo British Airways proveniente da Napoli, all’aeroporto di Gatwick: l’emergenza era scaturita da un problema tecnico non precisato, ma il velivolo è atterrato regolarmente. I passeggeri, incolumi, sono scesi a terra senza ulteriori disagi. La pista interessata è rimasta occupata per ispezioni e successivamente riaperta. L'articolo Londra: atterraggio d’emergenza per ...

Figc - inchiesta antimafia : niente processo a Napoli e Reina : Il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato inammissibile il deferimento a carico del Napoli, del Palermo e del Sassuolo e dei calciatori Paolo Cannavaro, Josè Manuel Paez Reina, del team manager Giovanni Paolo De Matteis, del responsabile della biglietteria e delegato alla sicurezza Luigi Cassano, del direttore commerciale marketing Alessandro Formisano, dell’allenatore Salvatore Aronica nell’ambito dell’inchiesta ...

Figc - niente processo a Napoli e Reina : ANSA, - ROMA, 3 LUG - Il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato inammissibile il deferimento a carico del Napoli, del Palermo e del Sassuolo e dei calciatori Paolo Cannavaro, Josè Manuel Paez ...

Napoli - niente rivoluzione. Ancelotti dà continuità al progetto : Il temuto smantellamento dopo l'addio di Sarri non è avvenuto. Anzi, l'allenatore di Reggiolo si sta rivelando decisivo per trattenere i big, come dimostrano i casi Albiol e Hamsik

Napoli – Hamsik ‘se queda’ - niente Cina per il centrocampista slovacco : tutti i dettagli : Il club azzurro non ha ritenuto soddisfacenti le offerte arrivate per il proprio capitano, decidendo di tenerlo quindi in rosa Marek Hamsik non lascerà Napoli, il centrocampista slovacco dunque resterà alla corte di Carlo Ancelotti nella prossima stagione. Non sono state sufficienti le offerte arrivate dalla Cina per il capitano azzurro, valutato oltre trenta milioni dal club del presidente De Laurentiis. Il Tianjin Teda, invece, non si è ...

Calciomercato Arsenal - ufficiale l'arrivo di Leno : niente Napoli per il portiere tedesco : Si assottiglia la lista dei portieri seguiti dal Napoli , dopo l'ufficialità di Rui Patricio al Wolverhampton , ecco arrivare anche quella di Bernd Leno all' Arsenal . Seguito a lungo dal club azzurro ...

Napoli - niente Leno : il portiere firmerà oggi con l’Arsenal : Leno non andrà al Napoli, che dunque dovrà virare su un altro portiere per la prossima stagione dopo l’addio di Pepe Reina Arsenal a un passo dal portiere del Bayer Leverkusen, Bernd Leno. E’ quanto scrive oggi il quotidiano britannico ‘The Telegraph’ secondo il quale l’accordo è stato trovato per una cifra che si aggira attorno ai 22 milioni di euro. Il passaggio di Leno ai ‘gunners’ potrebbe essere ...

Napoli - niente soldi dal Comune l'Abc chiude le fontane : Rubinetti chiusi e niente più acqua nelle fontane monumentali. L'ultimo schiaffo nella città colma di turisti arriva proprio nelle zone simbolo di Napoli: dalla fontana del Nettuno di piazza Municipio,...

Napoli - la denuncia di Maria Dolores : 'Ho il cancro - devo operarmi ma in ospedale niente anestesisti' : 'Si può morire di carcinoma maligno a Napoli nell'estate 2018? Sì, si può morire. Amici, aiutatemi: ho bisogno di voi'. Comincia così il drammatico post su Facebook di Maria Dolores Peduto, 55 anni, ...

Mertens resterà al Napoli ? Scaduta la clausola rescissoria : niente PSG per il belga : ... l'esordio dei diavoli rossi alla manifestazione è previsto per lunedì 18 giugno contro il sorprendente Panama, all'esordio in un campionato del mondo, con fischio d'inizio previsto per le ore 17.00.

Napoli - niente cessione per Sepe : il portiere è vicino al rinnovo - : Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio , noto giornalista di Sky Sport , il portiere classe 1991 non solo continuerà a vestire la maglia azzurra, ma sarebbe addirittura vicino al rinnovo con ...