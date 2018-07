Napoli | ecco la richiesta del Manchester United per Darmian

Napoli - niente Arias : ecco il terzino per Ancelotti e non solo… : Napoli pronto ad ufficializzare due colpi in entrata, il presidente De Laurentiis puntella la rosa di mister Carlo Ancelotti Il Napoli sta per risolvere due problemi in un colpo solo: quello del terzino destro e quello degli extracomunitari in rosa. Sì perchè nelle ultime ore è sorto un problema in merito al colombiano Arias, prenderlo vorrebbe dire rinunciare ad Ochoa per effetto della ‘questione’ extracomunitari. Dunque De ...

Napoli - l’affare Sabaly è saltato! Ecco quanto accaduto : Sabaly non giocherà nel Napoli nella prossima stagione, il calciatore ha problemi al ginocchio, dunque affare saltato Napoli, problemi al ginocchio per Sabaly. La società partenopea, dopo aver riscontrato il tutto durante le visite mediche, ha deciso di abbandonare la pista che portava al difensore esterno. De Laurentiis tornerà dunque all’assalto per Arias, colombiano sul quale però la concorrenza è elevata.L'articolo Napoli, ...

Le isole ecologiche sono in tilt - a Napoli e a Caserta riecco i rifiuti in strada : A Bagnoli, nell'isola ecologica più a ovest di Napoli, i cancelli sono socchiusi. E i contenitori traboccanti. Si ferma la raccolta dei rifiuti ingombranti, un cartello segnala i problemi e invita gli ...

Napoli ostaggio degli immigrati : ecco la danza tra polizia e abusivi al Vasto : La polizia arriva e gli abusivi sgomberano. La polizia va via e i venditori abusivi di monnezza ritornano più prepotenti di prima. È questa l'eterna danza che si registra quasi ogni...

Coppa Italia - ecco il tabellone : nei quarti possibili incroci Milan-Napoli e Lazio-Inter : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta L'articolo Coppa Italia, ecco il tabellone: nei quarti possibili incroci Milan-Napoli e Lazio-Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stadio Napoli : ecco i chiarimenti di De Laurentiis : “Da molto tempo esiste il vezzo di cercare di indovinare dove potrebbe essere costruito il prossimo Stadio e anche il prossimo Centro Sportivo del Napoli. Questo anche senza avere riscontri in tal senso. Cio’ mi spinge a ribadire alcuni concetti”. Inizia così una nota emessa oggi dal Napoli, contenente alcune importanti precisazioni del presidente del club, Aurelio De Laurentiis. “Il futuro Stadio non sarà ...

Napoli - ecco la nuova maglia con tema «pantera». Accordo con Amazon | Video : Il Napoli ha presentato la nuova maglia per la stagione 2018-19. Lo ha fatto tramite un Video che è stato pubblicato sui canali social e sul sito web degli azzurri. Si tratta di...

Napoli - ecco la maglia 2018-2019 : spicca la grafica a tema animalier : Kappa ha realizzato come di consueto la maglia 2018-2019 del Napoli caratterizzata da una stampa accattivante e con il principio anti trattenuta L'articolo Napoli, ecco la maglia 2018-2019: spicca la grafica a tema animalier è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DE LAURENTIIS - NO A CRISTIANO RONALDO-Napoli : ECCO PERCHÈ/ Cosa dirà il portoghese della Juventus? : CRISTIANO Ronaldo al Napoli, De LAURENTIIS ha detto no. ADL: “Mendes lo ha proposto, ma saremmo falliti”. Il clamoroso retroscena rivelato dal patron del club partenopeo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis spiega : “ecco perchè non ho preso Cristiano Ronaldo” : Napoli, De Laurentiis ha svelato i motivi che l’hanno portato a non acquistare Cristiano Ronaldo nonostante l’amicizia con Mendes Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha spiegato il motivo del mancato assalto a Cristiano Ronaldo. Il patron partenopeo, parlando a Radio Kiss Kiss, ha analizzato le calde ore di mercato nelle quali avrebbe potuto piazzare il colpo: “Mendes è un amico, siamo stati a casa sua a parlare ...

Infortunio Meret - frattura al braccio/ Ultime notizie Napoli : operazione alle 14 : 30 - ecco i tempi di recupero : Infortunio Meret, Ultime notizie Napoli: frattura al braccio. Il portiere azzurro sarà operato, ma la stagione non sembra essere a rischio. Dovrebbe tornare ad allenarsi tra 45 giorni circa.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:20:00 GMT)

Infortunio Meret - tegola Napoli : ecco i tempi di recupero : Infortunio Meret – “Alex Meret ha subito in uno scontro di gioco una frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. E’ stato immobilizzato”, è questo il messaggio diramato via Twitter dal Napoli, secondo le prime indiscrezioni il portiere potrebbe stare fuori anche due mesi, una tegola non indifferente per Carlo Ancelotti. “Alex Meret verrà operato domattina alla clinica Pineta Grande”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE ...