Napoli | De Laurentiis | ' Darmian si avvicina ma serve l' ok di Mourinho'

Calciomercato Napoli - si avvicina il colpo Darmian : l’annuncio di De Laurentiis : Calciomercato Napoli – “Darmian si avvicina ma serve l’ok di Mourinho”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul possibile approdo del terzino del Manchester United alla corte di Carlo Ancelotti: “Per Rog ho ricevuto un’offerta importante e l’ho rifiutata ma mai dire mai: è arrivata un’offerta importante che può essere migliorata -aggiunge il numero uno del Napoli nella rubrica ...

Napoli - che stoccate di De Laurentiis : “CR7? Sceneggiata commerciale. Sarri voleva…” : Sceneggiata COMMERCIALE- Aurelio De Laurentiis ospite alla trasmissione “La Verità”, ha colto l’occasione per lanciare alcune frecciatine al veleno sia alla Juventus, sia a Sarri. Battuta pungente sulla Juventus e sull’affare Cristiano Ronaldo. Stesso discorso per quel che riguarda ormai il suo vecchio tecnico Sarri, al quale non ha risparmiato qualche frecciatina. SULLA JUVE E […] L'articolo Napoli, che stoccate di ...

De Laurentiis show su Cristiano Ronaldo : la trattativa col Napoli - l’età che avanza ed i rischi per la Juventus : De Laurentiis ha parlato ancora una volta di Cristiano Ronaldo, svelando tutte le sue perplessità in merito all’affare messo a segno dalla Juventus De Laurentiis show su Cristiano Ronaldo, dalla trattativa col Napoli ai rischi per la Juventus nell’acquistare un calciatore in là con gli anni. “Ronaldo ha al suo fianco quello che è forse il più intelligenti dei procuratori sportivi. Ero stato con lui a colazione in ...

Mercato Napoli - caccia al terzino : De Laurentiis valuta 5 profili : Dal sogno Meunier al ritorno di fiamma per Lainer, passando per l'idea di Darmian in prestito: dopo le recenti fumate nere il patron cerca il rinforzo giusto per Ancelotti

Napoli - De Laurentiis ammette : “Ho chiesto Darmian. Sul portiere dico che…” : HO chiesto DARMIAN- Aurelio De Laurentiis, come trascritto dai colleghi di “SportMediaset“, avrebbe svuotato il sacco sul fronte mercato. Obiettivo terzino e poi caccia ad un nuovo portiere dopo il brutto infortunio di Meret. Silenzio totale sul capitolo Cavani, anche se lo stesso Ancelotti ha dichiarato: “Cavani? Solo voci” “DARMIAN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO” […] L'articolo Napoli, De Laurentiis ...

Napoli - De Laurentiis : "Ho chiesto Darmian. Coppa Italia - Lega incapace" : Aurelio De Laurentiis torna a fare il punto sul mercato. Il presidente del Napoli, nel consueto appuntamento con Radio Kiss Kiss , ha infatti svelato alcune delle strategie e dei nomi che il club ...

Napoli : De Laurentiis critica la Lega sulla Coppa Italia : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha criticato la Lega di serie A sul calendario della Coppa Italia: “E’ l’ultima grande affermazione – ha detto – dell’incapacità professionale della Lega, di chi pensa queste stupidaggini. Se giochiamo l’ultima partita dell’anno il 29 dicembre, c’è chi parte anche per il Sudamerica. O comunque i giocatori hanno diritto di andare dove ...

De Laurentiis : 'Non solo Arias : il Napoli ha chiesto Darmian e ci piace Henrichs' : Napoli - Bocciato Yossouf Sabaly , 25enne terzino senegalese del Bordeaux infortunatosi al Mondiale che non ha superato le visite mediche , il Napoli continua a cercare un terzino. Sono così risalite ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : “ho chiesto Darmian” : “Ho chiesto Darmian in prestito con diritto di riscatto ma nella lista dei terzini c’è anche Henrichs del Bayer Monaco”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel suo collegamento quotidiano su Radio Kiss Kiss dal ritiro trentino di Dimaro. Il patron azzurro ha lasciato la porta aperta alla trattativa con il colombiano Arias del Psv: “Siamo in fieri, quindi è tutto da vedere”. Sul ...

