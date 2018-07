Napoli | che stoccate di De Laurentiis | “CR7? Sceneggiata commerciale Sarri voleva…”

De Laurentiis show su Cristiano Ronaldo : la trattativa col Napoli - l’età che avanza ed i rischi per la Juventus : De Laurentiis ha parlato ancora una volta di Cristiano Ronaldo, svelando tutte le sue perplessità in merito all’affare messo a segno dalla Juventus De Laurentiis show su Cristiano Ronaldo, dalla trattativa col Napoli ai rischi per la Juventus nell’acquistare un calciatore in là con gli anni. “Ronaldo ha al suo fianco quello che è forse il più intelligenti dei procuratori sportivi. Ero stato con lui a colazione in ...