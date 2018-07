Muore colpito da un masso mentre si riposa dopo una passeggiata in montagna

Ferrara - colpito dal virus West Nile a causa di una zanzara infetta : Muore dopo 3 giorni di agonia : Un uomo di Cento, nel Ferrarese, è morto all'ospedale di Cona dopo aver contratto il virus West Nile per una puntura di zanzara infetta . L'uomo era stato ricoverato il 24 luglio per una caduta, ma le sue condizioni sono peggiorate e gli è stata diagnosticata una meningoencefalite da West Nile .Continua a leggere

Colpito dal morbo della "mucca pazza" - Muore macellaio : Cordoglio a Martellago, in provincia di Venezia, per la scomparsa di Sergio Fusaro. Aveva 73 anni e tre anni fa era stato Colpito dal morbo della mucca pazza. Lascia la moglie e due figli. La malattia...

Carrara - operaio Muore colpito da un blocco di marmo : “Aveva un contratto di 6 giorni”. La Cgil : “Strage di lavoratori” : Un operaio è morto in un deposito di marmi a Marina di Carrara dopo essere stato colpito da un blocco di marmo . Si chiamava Luca Savio e aveva 37 anni: lascia la moglie e una figlia piccola. Secondo la Cgil stava lavorando con un contratto di 6 giorni. Si tratta della 18esima vittima sul lavoro in Toscana, tanto che il sindacato parla di “strage di lavoratori“, nonostante la task-force della Regione. Tra l’altro solo due mesi ...

Colpito da malore - Muore durante la sgambata in bici : Stroncato da un improvviso malore, un uomo di Formigliana è morto, venerdì pomeriggio, mentre, in sella alla sua bicicletta, era impegnato in un giro nel vicino biellese, in compagnia di altri ...