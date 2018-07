Municipio III Primo agosto incontro con Luca Serianni

A Roma il Municipio III si fa “Grande come una città” : arrivano le lezioni aperte negli spazi pubblici : Col titolo "Grande come una città" partono le lezioni aperte negli spazi pubblici del III Municipio della Capitale volute dall'assessore alla cultura della minigiunta capitolina, lo scrittore Christian Raimo, che dichiara: "Provare a fare una cosa del genere mi sembra un modo per fare politica oggi". Si inizia il 1 agosto con il linguista Luca Serianni che parlerà di "Lingua italiana come cittadinanza".Continua a leggere

5S : chiediamo rimozione striscione su migranti da sede Municipio III : Roma – “Il gruppo consigliare del M5s Municipio III ha presentato al Direttore del Municipio Politano una lettera in cui richiede la rimozione dello striscione dalla sede del Municipio. Il gruppo consigliare e gli attivisti tutti sono persuasi che la vita delle persone vada sempre preservata”. “Siamo assolutamente contrari alla strumentalizzazione politica di un argomento cosi’ grave verso il quale il Municipio non ...

Roma. Municipio VIII : dopo 15 anni città risarcita di 17 milioni : Firmata la nuova convenzione tra Roma Capitale e i proponenti con l’elenco delle opere da realizzare a carico dei privati

Campidoglio : Municipio VIII - dopo 15 anni città risarcita di 17 milioni di euro : Roma – Firmata la nuova convenzione tra Roma Capitale e i proponenti con l’elenco delle opere da realizzare a carico dei privati per la riqualificazione dell’area di Piazza dei Navigatori e di Viale Giustiniano Imperatore. Come previsto da delibera approvata in Assemblea capitolina, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione i privati hanno versato a Roma Capitale 17 milioni di euro per le opere previste e mai realizzate in ...

XIV Municipio. Chiusure via Montiglio e tunnel Giovanni XXIII : rischio caos traffico : Chiusure via Montiglio e tunnel Giovanni XXIII: rischio caos traffico nel XIV Municipio. A lanciare l’allarme è il consigliere PD Alessio Cecera – “nel XIV municipio e di riflesso in tutto il quadrante nord ovest rischiamo di rimanere ostaggio del traffico per la concomitante chiusura della Galleria Giovanni XXIII per chi proviene dalla tangenziale, di via Andersen per chi proviene dal GRA e di via Montiglio/via Damiano Chiesa ...

Ciaccheri : emergenza rifiuti in Municipio VIII - ecco diffida Ama : Roma – La diffida e’ pronta e sta per essere inviata ad Ama. “In caso di mancato, intempestivo o negativo riscontro, a tutela della salute pubblica dei cittadini del Municipio VIII, procedero’ al deposito di un esposto peso la Procura della Repubblica di Roma affinche’ si proceda in ordine allo esso intervento, anche ai sensi dell’art. 328 cp e per ogni ipotesi di reato che sara’ ravvisata nella ...

Caudo : presidente Municipio III presenta squadra di governo : Roma – Una Giunta di sinistra, radicata nel territorio “che ho scelto in totale autonomia”. Il neopresidente del Municipio III, Giovanni Caudo, ha presentato questa mattina a stampa e cittadini la squadra di governo che “provera’, anche se di poco, a migliorare la vita di un Municipio che con oltre 210mila cittadini, piu’ grande di una citta’ come Parma. Per scegliere questa squadra ci ho messo una ...

Chiaccheri : in Municipio VIII persiste rischio salute pubblica : Roma – “Stamattina insieme alla Sezione Tutela Ambientale dell’VIII Gruppo di Polizia Locale sono tornato a controllare la situazione della raccolta dei rifiuti sul nostro territorio: da Piazza Caduti della Montagnola a via Costantino, cumuli di rifiuti crescono ormai da giorni contribuendo a miasmi e al proliferare di topi. A via Padre Semeria, la stessa situazione. Anche se in molti luoghi del territorio la condizione ...

Roma. Sperimentazione del bilancio partecipativo nel Municipio VIII : E’ stato presentato a cittadini e associazioni locali il processo partecipativo sperimentale che vedrà residenti e amministrazione decidere insieme come

Municipio VIII : Bilancio - lunedì assemblea pubblica : Roma – lunedì 9 luglio alle ore 17, presso via Benedetto Croce 50, gli assessori capitolini Flavia Marzano e Luca Montuori, il Presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica Angelo Sturni, insieme con il Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e il neoeletto consiglio municipale, incontrano i cittadini e le associazioni locali per presentare il processo partecipativo sperimentale che vedrà cittadini e ...

Montuori : moschea abusiva Montagnola di competenza Municipio VIII : Roma – “Abbiamo fatto le verifiche per quella che e’ la competenza del dipartimento Pau e l’immobile risulta a destinazione d’uso artigianale, ma le verifiche ed eventuali interventi repressivi sono di competenza municipale. Segnaleremo la situazione al Municipio che dovra’ attivarsi con la Polizia locale per intervenire”. Lo ha detto l’assessore all’Urbanistica di RomaCapitale, Luca ...

Municipio VIII : Rifiuti - dopo confronto Ama interventi in 48 ore : Roma – “Il Municipio Roma VIII ha immediatamente affrontato la situazione a rischio per la salute pubblica che si sta vivendo in questi giorni all’interno dei nostri quartieri. Abbiamo rappresentato direttamente ai vertici dell’Ama, in un incontro presso la Presidenza del Municipio VIII, in quali condizioni si trovano, ormai da giorni, i cassonetti del nostro territorio. Non c’e’ angolo o via che non sia ...

Mancini : vittorie in III e VIII Municipio sono di tutti - non sola corrente : Mancini: risultato delle ultime elezioni politiche a Roma aveva già segnato un dato positivo per il Pd Roma – Di seguito la nota del deputato PD, Claudio Mancini. “Le vittorie a Roma in terzo e ottavo Municipio sono un patrimonio di tutto il Partito democratico e non di una sola corrente. Il risultato delle ultime elezioni politiche a Roma aveva già segnato un dato positivo per il Pd. Con la vittoria di quattro collegi su dieci, e ...