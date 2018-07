MotoGp Honda | Marquez | «Non dobbiamo commettere l' errore di rilassarci»

MotoGp Honda - Pedrosa : «Per il futuro ho idee - ma sono solo progetti» : Ha continuato il pilota di Sabdel, mentre sui suoi possibili eredi ha ammesso: ' Lo sport è cambiato molto. Prima era facile vedere il potenziale di un pilota con il motore due tempi. Adesso con il 4 ...

MotoGp - trottola Marquez al Sachsenring : questa volta lo spagnolo non riesce a salvare la sua Honda [VIDEO] : Nel corso della quarta sessione di prove libere, Marc Marquez perde la sua Honda senza riuscire a rimanere in sella come è solito fare Ci ha abituati bene Marc Marquez, ma questa volta il salvataggio non riesce. Lo spagnolo perde il controllo della sua Honda in curva 1 durante la quarta sessione di prove libere del Gp di Germania, tenta di tenera su ma senza risultato. La moto infatti gira su se stessa insieme al campione del mondo, per ...

MotoGp – Marquez-Lorenzo - si prospettano scintille in Honda : arriva la prima frecciatina di Marc : Marc Marquez e quella battuta simpatica su Jorge Lorenzo che fa presagire un 2019 di scintille in casa Honda Iniziano le prime scintille tra Marquez e Lorenzo: la convivenza tra i due campioni spagnoli in casa Honda si prospetta infuocata. Al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Germania, sul circuito del Sachsenring, il campione del mondo in carica ha fatto una scherzosa battuta sul suo futuro compagno di squadra: ...

MotoGp - GP Germania : Sky Tech - Honda e Yamaha a confronto IL VIDEO : Lo hanno sottolineato entrambi i piloti Yamaha a cominciare da Valentino Rossi, che a sorpresa ha chiuso le seconde prove libere sul circuito del Sachsenring solo al 17esimo posto: "Il problema è ...

MotoGp - GP Germania 2018 : chi riuscirà a fermare Marc Marquez? Lo spagnolo e la Honda sembrano imbattibili al Sachsenring : Chi potrà fermare Marc Marquez al Sachsenring? La domanda è legittima e il dubbio è sostenuto dai numeri e dalle cifre, incontrovertibili. Lo spagnolo si presenta da leader del Mondiale di MotoGP su un circuito che pare fatto su misura per lui. Sinistrorso, piccolo e da percorrere quasi sempre in piega. Non è un caso che Marc qui abbia praticamente sempre vinto. Esclusi i primi due anni di Motomondiale, in cui il catalano non era ovviamente già ...

Repsol e Honda rinnovano la partnership in MotoGp : Repsol and Honda have extended their contract in MotoGP for a further two years, thus consolidating an alliance based on technological collaboration and commemorating its 25th anniversary in 2019. In 1995, Repsol and Honda Racing Corporation (HRC) joined forces for a project that will be next year celebrating a quarter-century in motorcycle racing. Since then, […] L'articolo Repsol e Honda rinnovano la partnership in MotoGP sembra essere ...

MotoGp – Lorenzo sulla Honda già a novembre? La Ducati si interroga - Dall’Igna però ha le idee chiare : Il direttore generale della Ducati ha sottolineato come difficilmente impedirà a Lorenzo di provare la Honda nei test di Valencia in programma a novembre L’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati si concluderà al termine di questa stagione, è ufficiale infatti il passaggio dello spagnolo alla Honda HRC dove troverà nientemeno che Marc Marquez. Un dream team affascinante ma al tempo stesso difficile da gestire per la scuderia giapponese, ...

MotoGp – Marquez svela il segreto della Honda e ‘bacchetta’ Cruthclow e Pedrosa : “se non sei motivato…” : Marc Marquez sa come fare la differenza in sella alla Honda: lo spagnolo e i consigli a Crutchlow e Pedrosa dopo la vittoria di Assen Marc Marquez, ad Assen, ha dimostrato ancora una volta di avere un talento innato. Nel pazzesco Gp d’Olanda è stato lo spagnolo della Honda ad avere la meglio su tutti al termine di una battaglia continua. Marquez ha anche dimostrato di essere l’unico a poter ottenere risultati eccellenti in ...

MotoGp : settimo sigillo Honda a Assen - Vinales torna Top Gun : ... si gioca il podio per vivere e morire in un centimetro, in un metro da conquistare, nella voglia di attaccare Marquez, stupire il mondo, prendersi il destino in mano. Duellano insieme, resistono ...

MotoGp - si separano le strade di Lorenzo e Cristian Gabarrini : sarà la Honda a scegliere il suo nuovo capo-tecnico : Il pilota spagnolo non potrà portare con sè in Honda il suo attuale capo-tecnico, sarà il team giapponese a sceglierlo per lui Sono pronte a separarsi le strade di Jorge Lorenzo e Cristian Gabarrini, il pilota spagnolo infatti non potrà portar con sé il suo attuale capo-tecnico alla Honda. A confermarlo è stato lo stesso maiorchino ad Assen, prima di scendere in pista per le prove libere del Gp d’Olanda: “non è una cosa che ...

MotoGp Honda - Marquez : «Valentino Rossi è ammirevole» : ROMA - Parole di elogio per Valentino Rossi che a 39 anni è in seconda posizione nella classifica della MotoGp. Niente di strano, ma fanno notizia se escono dalla bocca del grande rivale, Marc Marquez:...

MotoGp – Marquez - l’arrivo di Lorenzo in Honda e quei paragoni con Rossi : “Valentino? Un punto di riferimento” : Marc Marquez e quelle parole di elogio nei confronti di Valentino Rossi che lasciano sorpresi: lo spagnolo della Honda continua ad avere come punto di riferimento il Dottore-- I piloti della MotoGp tornano protagonisti dopo una settimana di stop. Oggi la conferenza stampa di Assen darà il via al weekend del Gp d’Olanda, in attesa di accendere i motori, domani mattina, per la prima sessione di prove libere. Si prospetta uno spettacolo ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Meditavo l'addio dal 2016» : ROMA - A Barcellona ci si attendeva di conoscere il futuro di Dani Pedrosa e invece il pilota catalano non ha sciolto le riserve, anche se sembra sempre più vicino ad un approdo in un futuro team ...