MotoGP | GP Repubblica Ceca 2018 | programma | orari e tv Si corre a Brno

(Di lunedì 30 luglio 2018) Dal 3 al 5 agosto il Circus del Motomondialetornerà in scena per il decimo round stagionale dopo una pausa di tre settimane. Al Sachsenring (Germania) Marc Marquez ha imposto la sua legge ed ha suonato la nona sinfonia sul tracciato tedesco, firmando pole e vittoria. Lo spagnolo ha così rafforzato il proprio status di leader nella graduatoria generale, vantando 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi. Un ritardo importante quello di Valentino, reduce comunque da un’ottima gara, conclusa in seconda posizione, con una Yamaha inferiore dal punta di visto tecnico alla Honda. Appare evidente che per creare un po’ di interesse in un campionato, in apparenza, in ghiaccio servirà da parte della casa di Iwata un supporto maggiore dal punto di vista tecnico. Insono attesi dei componenti funzionali allo sviluppo della M1 e su un tracciato di pura pernza il ...