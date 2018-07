MotoGP | GP Repubblica Ceca 2018 | la ricorsa di Valentino Rossi riprende da Brno Marc

oasport

(Di lunedì 30 luglio 2018) Dove eravamo rimasti?Marquez trionfante per la quinta volta in stagione sul tracciato del Sachsenring (Germania). Il campione del mondo ha suonato la sua nona sinfonia sul tracciato tedesco, allungando la striscia vittoriosa sulla pista teutonica ed imponendo la legge del più forte: pole position e vittoria regale. Un successo che ha rafforzato la posizione in vetta alla classifica generale dello spagnolo: 46 punti di vantaggio sunon sono certo pochi al giro di boa. E con grande convinzione, dunque, chesi proietta al decimo round iridato di). Una pista di grande percorrenza quella. Lungo 5.403 metri, il circuito richiederà molta precisione nei punti di frenata e velocità nella conduzione della moto in curva. Gli allunghi in rettilineo saranno piuttosto corti e quindi i tecnici dovranno concentrarsi molto sulla ciclistica e sul ...