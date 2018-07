Motocross | GP Belgio 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 30 luglio 2018) Nel prossimo weekend tornerà in scena il Mondialedi, su uno dei tracciati storici in, a Lommel (). Sulla sabbia belga Antonio Cairoli è chiamato all’impresa: porre termine alla serie positiva di Jeffrey Herlings. L’olandese, in sella alla KTM, è reduce dalla seconda doppietta consecutiva in stagione, la nona in quest’annata, e nessuno sembra fermarlo. Neanche l’infortunio in allenamento, con conseguente frattura alla clavicola e forfait ad Ottobiano, hanno cambiato la storia di questo campionato, monopolizzato dall’asso tulipano. Tuttavia, Cairoli non ci sta a recitare il ruolo della vittima sacrificale e nel sestultimo appuntamento delfarà di tutto per dare battaglia e precedere il proprio compagno di marca. Il siciliano, pur non essendo al meglio della condizione per una sublussazione al pollice della mano sinistra, ...