Morto ad Aprilia dopo caccia all' uomo | il sindaco | ' No al far west | qui 10 000 immigrati'

Aprilia - inseguono e picchiano un presunto ladro : Morto un cittadino marocchino : Due uomini di 40 anni, residenti ad Aprilia, in provincia di Latina, sono stati denunciati a piede libero con l'accusa di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte di un cittadino marocchino di 43 anni, trovato morto la notte scorsa dopo esser finito fuori strada con la sua automobile nella periferia della città.Tutto è iniziato la notte scorsa, quando intorno alle 2 del mattino alcuni residenti della periferia di Aprilia hanno ...

Aprilia - Morto dopo caccia all'uomo : 21.36 Due italiani sono stati denunciati per omicidio preterintenzionale per la morte di un marocchino 43enne ad Aprilia. I due hanno notato un'auto in una zona periferica e sicuri fosse un ladro,hanno chiamato il 112e cominciato a inseguirlo. L'auto è finita fuori strada e all'arrivo i carabinieri hanno trovato il corpo dell'uomo vicino al veicolo, insiene ad arnesi da scasso. Grazie a testimoni e video di sorveglianza sono scattate le ...

