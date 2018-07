Morata diventa papà di due gemelli | Il giorno più bello della mia vita

Alvaro Morata è diventato papà di due gemelli : In attesa di conoscere il suo futuro calcistico, di sapere quindi dove giocherà la prossima stagione e a quali trofei potrà ambire, per Alvaro Morata arrivano grandi soddisfazioni personali. Lo spagnolo, ex attaccante di Real Madrid e Juventus ed ora di proprietà del Chelsea è diventato padre di due gemelli : Leonardo e Alessandro, nati il 29 luglio a Mestre. La moglie, Alice Campello, sta bene e proprio a lei il neo- papà dedica il messaggio più ...

