Montanelli nel cuore e baffi da Tognazzi | Rovazzi è l' erede dei comici milanesi

Da Montanelli al sovranismo : stupito da tutta questa virulenza : 'stupito della virulenza delle polemiche ma sereno'. Così si descrive a sera Marcello Foa, con chi lo ha sentito, dopo una giornata di gioia personale, come è ovvio, ma di infinite polemiche che lo ...

Foa - scrittore e giornalista allievo di Montanelli : Ringrazio di cuore il primo ministro Giuseppe Conte, i vice premier Matteo Salvini e Luigi di Maio, il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia Giovanni Tria per ...

Milano. Nuove panchine ai Giardini Montanelli e un campo sportivo in via Padova : Da questo fine settimana sarà ancora più comodo godersi le bellezze naturalistiche e il clima rilassato del parco Indro Montanelli

Montanelli - rispetto per un peccatore prevedibile : Nessunissimo flash mob per "Piazza Lenin", per la cronaca: a Cavriago, Reggio Emilia, e nessuna scritta di protesta per "Via Mao Tse Tung", a Palma di Montechiaro, Agrigento,. Se questa nuova ...