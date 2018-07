Monito Mattarella | “migranti sono i nuovi schiavi” Giornata mondiale contro le tratte

“Italia non sia Far West” - Monito Mattarella/ Allarme Internet : “uso distorto - virus da contrastare” : Mattarella : “Italia non sia Far West, è barbarie”. Il presidente della Repubblica ha commentato il caso della bimba rom. E poi aggiunge: “Finalmente segnali positivi da Ue su migranti”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:18:00 GMT)

Il Monito di Mattarella : "Italia non sia Far West" : 'Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni: l' Italia non può somigliare a un Far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è una ...

Il Monito di Mattarella alla politica : "No alle intromissioni nel lavoro dei magistrati e nel Csm". E chiede di non discriminare le donne : Chi ha pubbliche funzioni "non tradisca l'interesse generale per quello di parte". Soprattutto non ci siano "intromissioni" nel lavoro dei magistrati, nel loro diritto associativo. In ultimo, non si discrimino le donne nel mondo della giustizia. Sergio Mattarella ha parlato oggi ai magistrati (o meglio, ai magistrati ordinari in tirocinio) ma il richiamo del presidente della Repubblica è indirizzato con forza al mondo della politica per ...