ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Moncalieri, “insultato perché la suoneria è in arabo”. Le urla: “Torna al tuo Paese” - alcinx : RT @fattoquotidiano: Moncalieri, “insultato perché la suoneria è in arabo”. Le urla: “Torna al tuo Paese” - Cascavel47 : Moncalieri, “insultato perché la suoneria è in arabo”. Le urla: “Torna al tuo Paese” - fattoquotidiano : Moncalieri, “insultato perché la suoneria è in arabo”. Le urla: “Torna al tuo Paese” -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Mentre è in fila in un ufficio pubblico ad un giovane squilla il telefono: laè in arabo, una preghiera musulmana. Una donna italiana “glidi cambiare, di uscire da questo ufficio pubblico, di ritornare nel suo Paese“. È quanto denuncia su Facebook l’assessora Pd alla cultura del comune di, Laura Pompeo che è stata testimone dell’accaduto., lo stesso paese dove questa notte è stata aggredita l’atleta della nazionale italiana Daisy Osakue. È l’ennesimo episodio di razzismo, anche verbale, simile a quello avvenuto nelle stesse ore alla Asl di Giulianova, dove a un italo-senegalese di 39 anni è stato detto: “Questo non è l’ufficio del veterinario”. Dopo il bracciante ucciso a Vibo Valentia il 3 giugno, episodi si sono verificati a Roma, Vicenza, Caserta, Latina e Forlì. “L’indignazione ...