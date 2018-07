Monaco | eluse i controlli di sicurezza in aeroporto | 4 milioni di euro di danni

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 luglio 2018) Quattrodi. A tanto ammontano iprovocati dalla donna che sabato scorso ha eluso idinell’didi Baviera ed è poi sparita nel nulla. Per procedere con le operazioni di controllo sono infatti stati annullati 330 voli mentre oltre 30mila passeggeri sono rimasti a terra e circa 2000 persone sono state costrette a passare la notte nel terminal bavarese tra sabato e domenica e altri 250 nella notte tra domenica e lunedì, per ritardi e riprogrammazione degli orari di volo. Appena scattato l’allarme, la polizia federale aveva provveduto a sgombrare l’intero terminal 2 e i terminal satelliti. Gli agenti si erano subito messi sulle tracce della donna, 40 anni, per identificarla, ma non è stata trovata. La polizia ha escluso in questi giorni che possa costituire “un pericolo estremo”. Il weekend appena trascorso, ...