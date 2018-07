Molto comodo il sensore in-display di Samsung Galaxy S10 | alcune info dal brevetto

optimaitalia

: Nei tweet precedenti trovi la risposta dell’Avvocatura sui rilanci. Il fatto purtroppo da molto tempo interpreta le… - CarloCalenda : Nei tweet precedenti trovi la risposta dell’Avvocatura sui rilanci. Il fatto purtroppo da molto tempo interpreta le… - protectnali : RT @flawlessloujs: Comunque è molto comodo dare la colpa alle fan. Voi giornalisti siete 'forti', quando recensite un brano fate 10.000 com… - OptiMagazine : Molto comodo il sensore in-display di #SamsungGalaxyS10: alcune info dal brevetto -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Sarà ilS10 il primo dispositivo del brand asiatico ad integrare undi impronte digitali sotto il: dopo tanti andirivieni (gli utenti proprio non ne potevano più di vedersi installare la component sul dorso del dispositivo, posizione ritenuta da semprescomoda, anche nel più recente adattamento che consentiva di riconoscerla al primo tocco rispetto alla fotocamera), il momento tanto atteso potrebbe essere arrivato.Ilè stato depositato presso l'ufficio di certificazione americano United States Patent and Trademark Office lo scorso 22 gennaio, e ci mostra il funzionamento della componente. Il lettore di impronte digitali ultrasonico sembra occupare una certa superficie nella parte bassa dello schermo, permettendo ai possessori di sbloccare ilS10 senza avere la necessità di poggiare il dito a ridosso di un punto preciso, in ...