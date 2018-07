MLS All-Stars – Juventus in diretta e in esclusiva sul NOVE

Juventus-MLS All Stars : amichevole in diretta tv sul Nove : La Juventus, dopo aver vinto ai calci di rigore con il Benfica la seconda amichevole dell’International Champions Cup, sarà impegnata in un’altra sfida negli Stati Uniti. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà la MLS All Stars. Una selezione dei migliori giocatori del campionato nordamericano dovrà vedersela contro i campioni d’Italia ad Atlanta. La partita sarà in programma nella notte italiana tra mercoledì 1 e giovedì 2 agosto. I ...

MLS - Ibrahimovic non si smentisce mai : “i fischi dei tifosi? Gli stadi sono piccoli - per me è come un allenamento” : Interrogato sui fischi ricevuti durante il derby contro i Los Angeles FC, lo svedese ha reagito lanciando la sua solita bomba Zlatan Ibrahimovic non si smentisce mai, l’attaccante svedese questa volta ha deciso di prendersela con i tifosi dei Los Angeles FC, club rivale dei suoi Galaxy. Al termine della partita pareggiata 2-2, l’ex Milan si è soffermato sui fischi ricevuti nel corso del match, sottolineando come non gli abbiano ...

MLS – ‘Il triangolo - no!’ - Barco ci prova con la ragazza del compagno Vazquez : l’allenatore lo punisce : triangolo amoroso in casa Atlanta United! In MLS impazza il gossip fra compagni di squadra: Barco ci prova con la fidanzata di Vazquez e l’allenatore non lo convoca ‘Il triangolo, no! Non lo avevo considerato!”, cantava Renato Zero qualche anno fa. Canzone attualmente ancora di moda, particolarmente nel mondo del calcio. Sono diversi i casi di ‘tradimenti nello spogliatoio’, calciatori che flirtano, ...