Miracolo a Noto | così il paese siciliano si prepara per il matrimonio Ferragnez

(Di lunedì 30 luglio 2018) Musica, festa, sogno, una ruota panoramica che illumina la notte (come nell’invito a nozze), il matrimono di Chiara Ferragni e Federico Lucia (Fedez), sarà, con moltissimi amici (si parla di 400 persone), una festa lunga tre giorni per celebrare un grande amore. Meta:, la piccola città siciliana del barocco, che per i seguaci della influencer è diventata in un attimo «the place to be». Perché l’hanno scelta? Si dice per la bellezza, che in effetti è inconfutabile.è un abbraccio di pietra luminosa del colore del sole, chiaro al mattino, ambrato la sera. È piccola, vera ma elitaria e soprattutto è una città gentile. E dire che fino a pochi anni fa era dimenticata, bistrattata dalla negligenza italiana. La «capitale del Barocco», risorta dal terremoto che nel 1693 la demolì del tutto, ricostruita poco più a sud, un po’ più vicina al mare (è a ...