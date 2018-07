Ministero | aumenta il caldo | condizioni di rischio per la salute

Il Ministero dei Trasporti e l’ANSF hanno bloccato i test per aumentare a 350 km/h la velocità dei treni Frecciarossa e Italo : Il ministero dei Trasporti e l’Agenzia Nazionale Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) hanno bloccato i test per aumentare a 350 km/h la velocità dei treni Frecciarossa e Italo, scrive oggi Repubblica, citando due distinte comunicazioni inviate nei giorni scorsi a Ferrovie dello The post Il ministero dei Trasporti e l’ANSF hanno bloccato i test per aumentare a 350 km/h la velocità dei treni Frecciarossa e Italo appeared first on Il Post.