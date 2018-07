Milinkovic | la Lazio ha il nome del sostituto | tutti i dettagli

Lazio - “Mamma ho perso l’aereo” : Milinkovic-Savic non si presenta alle visite mediche : Milinkovic-Savic NON SI presenta- Come evidenziato dai colleghi di “SportMediaset“, Milinkovic-Savic, atteso stamattina a Roma per le visite mediche, non si è presentato nella capitale perchè avrebbe perso l’aereo. Il centrocampista, salvo colpi di scena, sarà atteso in città nelle giornata di domani. Futuro tutta da valutare: Juve, United e Real restano alla finestra. FOLLE […] L'articolo Lazio, “Mamma ho perso ...

Lazio - caso Milinkovic-Savic - la Juventus sogna? L’agente spiega quanto sta accadendo : Milinkovic-Savic non era presente stamane per le consuete visite mediche dei calciatori della Lazio, ecco spiegato il motivo del forfait La Lazio è in allarme. L’assenza quest’oggi di Milinkovic-Savic alle consuete visite mediche di rito, ha messo in agitazione i tifosi del club laziale. L’agente del calciatore Kezman è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per spiegare quanto sta accadendo: “Sergej ha perso ...

Clamoroso Lazio - Milinkovic-Savic non si presenta alle visite mediche : addio vicino - ecco il possibile sostituto : Clamoroso in casa Lazio, Milinkovic-Savic non si è presentato per le visite mediche, scoppia la bomba in casa biancoceleste, a questo punto l’addio con il calciatore sembra certo, con tanti club interessati: Juventus, Chelsea, Psg e Real Madrid. Una situazione che ha spiazzato tutti, giornalisti compresi, che attendevano il classe ’95 presso l’istituto clinico romano, le visite di Milinkovic-Savic sarebbero state rinviate a domani, ...

Lazio - è caccia al dopo Milinkovic-Savic : Tare ha pronta un’alternativa d’alto livello : Lazio alle prese con il caso Milinkovic-Savic, il quale potrebbe lasciare il club del patron Lotito per migrare altrove: il sostituto sarà all’altezza Milinkovic-Savic protagonista di un ‘giallo’ quest’oggi in casa Lazio. Il calciatore, contrariamente ai compagni, non ha effettuato le visite mediche di rito stamane, visite che sono dunque misteriosamente slittate. Si fa un gran parlare di un suo possibile addio ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic non si presenta per le visite mediche : sorpresa in casa biancoceleste : Il centrocampista serbo non si è presentato in Paideia per le visite mediche pre-stagionali con la Lazio Non si è presentato Sergej Milinkovic-Savic in Paideia questa mattina, il centrocampista serbo avrebbe dovuto sostenere le visite mediche pre-stagionali con la Lazio ma la sua auto non è mai arrivata. Una situazione che ha spiazzato tutti, giornalisti compresi, che attendevano il classe ’95 presso l’istituto clinico ...

Lazio - giallo Milinkovic-Savic : atteso a Formello - non si presenta alle visite mediche : Il centrocampista serbo diserta l'arrivo, ma potrebbe arrivare domani: Lotito vuole proporgli il rinnovo e attende 140 milioni di euro

Lazio : Milinkovic in partenza? L'erede potrebbe essere Rafinha : Tutto ruota attorno a Sergej Milinkovic. Il mercato della Lazio potrebbe anche essere chiuso se non fosse per la variabile SMS. In realtà, il duo Lotito-Tare vorrebbe regalare a Inzaghi altri due ...

Lazio - l'appello di Inzaghi : 'Non vendete Milinkovic Savic' : dal nostro inviato Il volto è molto più sereno rispetto a quello dei primi giorni. L'opposto rispetto a quello dello scorso anno nello stesso periodo. Gli arrivi di Badelj e Correa hanno alleggerito ...

Lazio - Inzaghi Mercato ok ma ora teniamoci Milinkovic' : AURONZO DI CADORE - Con l'amichevole contro la Spal si conclude di fatto la prima parte del ritiro della Lazio, quello ad Auronzo di Cadore. La squadra biancoceleste adesso tornerà a Roma, abbraccerà ...

Calciomercato Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic-Savic è sereno - ma tutto può succedere. Felice per Badelj e Correa' : Amichevole contro la Spal in vista, ma la copertina della conferenza stampa di Simone Inzaghi se la prende il Calciomercato. L'allenatore della Lazio ha parlato così delle mosse della società dal ...

Lazio-Milinkovic - è l'ora della verità : dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Che ne sarà di Sergej Milinkovic? La domanda serpeggia a bassa voce tra tifosi e compagni di squadra. Già, a bassa voce perché tutti hanno paura di rompere l'...

Lotito show sul mercato della Lazio : Immobile - Milinkovic-Savic ed il caso Felipe Anderson : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato delle mosse di mercato che il club laziale ha messo in atto in questa fase “Ci siamo prefissati un obiettivo, quello di crescere. Se riusciamo a ottenere risultati sportivi con una crescita economica facciamo contenti noi e tifosi”. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato di alcuni suoi calciatori in chiave calciomercato. “Immobile? A me risulta che non sia ...

Calciomercato Lazio - Lotito : 'Immobile e Milinkovic-Savic non sono in vendita' : Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste, non ha voluto però sbilanciarsi in proposito intervistato da Sky Sport alla presentazione dei calendari: "La campagna acquisti che stiamo svolgendo ...

Lazio - dall'Inghilterra : "Il Chelsea su Milinkovic-Savic - pronta l'offerta" : Al folto gruppo di società interessate a Sergej Milinkovic-Savic si aggiunge un altro top-club che spesso negli ultimi anni ha pescato risorse dalla nostra Serie A. È il Chelsea di Maurizio Sarri, che ...