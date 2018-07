Milano | Fdi augura pronta guarigione a La Loggia da legionellosi

meteoweb.eu

: RT @Paolo_Bassi: #Milano, chiesa in #Corvetto deturpata dai #compagni dei #CentriSociali. Oggi insieme ai consiglieri di #Lega e #Fdi abbi… - antonio_ansp : RT @Paolo_Bassi: #Milano, chiesa in #Corvetto deturpata dai #compagni dei #CentriSociali. Oggi insieme ai consiglieri di #Lega e #Fdi abbi… - emanuela_bossi : RT @Paolo_Bassi: #Milano, chiesa in #Corvetto deturpata dai #compagni dei #CentriSociali. Oggi insieme ai consiglieri di #Lega e #Fdi abbi… - Paolo_Bassi : #Milano, chiesa in #Corvetto deturpata dai #compagni dei #CentriSociali. Oggi insieme ai consiglieri di #Lega e… -

(Di lunedì 30 luglio 2018), 30 lug. (AdnKronos) – C’è un consigliere municipale di Forza Italia a, Maurizio La, tra i ricoverati per la. I consiglieri del Municipio 9 Enrico Turato (Fdi), del Municipio 2 Riccardo Truppo (Fdi) e Marco Osnato, deputato, sempre di Fratelli d’Italia “no unaal collega Forzista Maurizio La, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico perché colpito da”. L’auspicio è che “Ats, Regione Lombardia e le altre autorità preposte mettano in campo tutte le forze necessarie per scoprire e debellare l’origine del contagio”. L'articolo: Fdia LadaMeteo Web.