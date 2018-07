Milano contro il razzismo e il Comune lancia la due giorni contro l' intolleranza

Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Milano/ Ultime notizie : controlli di routine al San Raffaele? : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Milano: controlli di routine al San Raffaele per l'ex premier dopo l'intervento al cuore? Le Ultime notizie sul leader di Forza Italia(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 15:25:00 GMT)

Milano : un anno di stalking contro la ex - arrestato dalla polizia : Milano, 28 lug. (AdnKronos) – La polizia di Milano ha arrestato un uomo di 52 anni che non accettava la fine della relazione con la sua ex compagna ed era diventato il suo stalker. Il 52enne la seguiva, aggredendola spesso davanti al figlio, ai vicini di casa e ai colleghi di lavoro. La situazione era diventata a tal punto insostenibile che la donna viveva in uno stato di ansia costante, senza riuscire a dormire la notte. La denuncia ...

Milano. Consultazione software di gestione controllo del traffico : Interessante avviso pubblico. Il Comune di Milano ha indetto una Consultazione preliminare di mercato. L’intento è raccogliere la documentazione tecnica

Milano - candidato della Lega estrae pistola contro immigrato accusato di aver molestato la compagna e la figlia : Ha litigato con un immigrato e ha estratto una pistola per minacciarlo. Il fatto, riportato dal Corriere della Sera, è avvenuto nella stazione Centrale di Milano. Protagonista dell’episodio, come scrive il quotidiano di via Solferino, Massimiliano Codoro, 51 anni, candidato del centrodestra alle ultime elezioni politiche e poi non eletto. Secondo la ricostruzione Codoro, militante della Lega, ha fronteggiato l’immigrato accusandolo di aver ...

Milano. Riapertura navigli : domani incontro pubblico in Sala Alessi : Si terrà domani alle ore 16:30 nella Sala Alessi di Palazzo Marino, l’incontro pubblico di approfondimento su costi e benefici

Milano : controlli a stazione Rogoredo di carabinieri e polizia locale (2) : (AdnKronos) - Al termine del servizio di controllo di carabinieri e polizia locale al 'boschetto' di Rogoredo e nella zona di Porto di Mare, sono state controllate complessivamente 43 persone: due italiani di 38 e 47 anni sono stati deferiti in stato di libertà per inosservanza foglio di via dal ter

Milano. Riapertura navigli il 17 incontro pubblico presso EMIT Feltrinelli : Martedì 17 luglio, a partire dalle ore 18 nella sede di EMIT Feltrinelli di piazzale Cantore 10, si terrà il

Milano - bottiglia incendiaria lanciata contro «Potafiori» : troppi schiamazzi : E' stata una delle lavoratrici del negozio ad accorgersi della scia infiammata, che l'ha pericolosamente sfiorata prima di concludersi con un tonfo sordo a terra. Grave atto intimidatorio, venerdì ...

Sicurezza : Milano - controlli Polizia nelle periferie - due rimpatri : Milano, 14 lug. (AdnKronos) - In quarantotto ore più di duecento persone sono state controllate - e due rimpatriate - dalla Polizia di Milano, che ha messo in pratica nelle zone periferiche della città il Protocollo Penelope della Questura: controlli sistematici e a tappetto sul territorio per il co