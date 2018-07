Milan | possibile accordo con Conte

Calciomercato Juventus : Bonucci-Caldara - salta tutto? Possibile beffa Chelsea per il Milan : La trattativa tra Juventus e Milan per Bonucci e Caldara continua a tenere banco ma potrebbero esserci delle novità importanti che farebbero cambiare gli scenari. La sensazione è quella di essere arrivati ormai all’epilogo o quasi della telenovela che sta facendo discutere i tifosi negli ultimi giorni: la chiave è rappresentata dal Chelsea che sembra aver spostato il proprio interesse da Daniele ...

Bakayoko al Milan/ Ultime notizie : possibile derby con l'Inter - ma c'è il “jolly” Pepe Reina : Bakayoko al Milan: Ultime notizie calciomercato. possibile derby con l'Inter, ma c'è il “jolly” Pepe Reina che può favorire il club rossonero nella trattativa con il Chelsea(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:06:00 GMT)

Milan riammesso in Europa League - ma c'è una possibile brutta notizia per i tifosi rossoneri : Ribaltone a Losanna. Il Tribunale di appello sportivo ha accolto il ricorso del Milan contro la sentenza della Camera giudicante della UEFA nella parte in cui il club rossonero era stato condannato il ...

Milan - ‘salta’ Fassone : già domani il possibile addio - ecco il sostituto : E’ il momento della rivoluzione in casa Milan, dopo la sentenza che ha riammesso i rossoneri in Europa League arrivano nuove importanti novità. Il CdA cambierà l’organigramma del club e Marco Fassone come riporta Sky Sport dovrebbe essere da subito allontanato. I media inglesi si sono sbilanciati sul possibile sostituto, si tratta di Ivan Gazidis, attuale CEO dell’Arsenal. Al via la rivoluzione al Milan, si tratta solo ...

Milan - pronto l’addio di Fassone : possibile accordo per la rescissione già durante l’assemble del cda di domani : Marco Fassone è pronto a dire addio al Milan: l’ad rossonero potrebbe trovare, già durante l’assemblea del cda di domani, la soluzione più congrua per lasciare la società Il Milan parteciperà alla prossima Europa League. Il Tas di Losanna ha accolto il ricorso del club rossonero, annullando l’esclusione dalle coppe. Ma le notizie importanti per il futuro del Milan non finiscono qui. Secondo le ultime indiscrezioni, nel ...

Milan - Fassone : 'Abbiamo fatto tutto il possibile - la presenza di Elliott può aiutare' : Intercettato da Sky Sport all'uscita dall'udienza al Tas, l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha spiegato: 'E' stata una giornata intensa, siamo qui dalle 9.30 da questa mattina e c'è stato ampio tempo per ...

Milan - la sentenza del Tas slitta a venerdì. Fassone : 'Abbiamo fatto il possibile' : ' Abbiamo fatto tutto il possibile - ha commentato Fassone a Sky Sport -. La sensazione è che abbiano ascoltato molto attentamente, si sono esplorati tutti gli aspetti. Elliott? La presenza fisica è ...

BONUCCI AL PSG?/ Ultime notizie - possibile addio al Milan : il capitano attende prima il verdetto del TAS : BONUCCI al Psg, le Ultime notizie sul futuro del difensore del Milan: l'agente Alessandro Lucci si trova a Parigi, voci su un possibile accordo raggiunto(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Bonucci-Milan - divorzio possibile : l'ex Juve piace a Psg e City : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport c'è stato un incontro in sede tra il suo agente Alessandro Lucci e la dirigenza del Milan. Il club rossonero ha preso tempo fino al 21 luglio per ...

Gazzetta Maldini-Milan : il ritorno è ancora possibile : Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport , questo ruolo non sarebbe incompatibile con una carica operativa nel club. La partita potrebbe non essere ancora finita. Sempre che sia iniziata realmente ...

Milan - Paolo Scaroni - possibile prossimo presidente : Sarà un giorno importante per la società Associazione Calcio Milan con il nuovo Consiglio d'Amministrazione, targato fondo Elliott. Il colosso americano ha ottenuto nei giorni scorsi, mediante il processo di escussione, il Milan dalla Rossoneri Sport Investment Lux, società veicolo di Li. Lo stesso fondo ha convocato Marco Fassone nella giornata di ieri in quel di Londra al fine di confermare, almeno per il momento, la posizione di ...

Inter - Antonello : 'Cancelo? Impossibile trattenerlo. Icardi? Nessuna proposta indecente. Il Milan... : L'amministratore delegato della squadra nerazzurra, Alessandro Antonello , ha parlato di vari temi Intervenendo nella trasmissione radiofonica La politica nel pallone su Radio Uno. Il dirigente ...