Milan | oggi giornata decisiva per Higuain Bonucci rischia di perdere sacco e sale…

Milan o : Fdi augura pronta guarigione a La Loggia da legionellosi : Milano , 30 lug. (AdnKronos) – C’è un consigliere municipale di Forza Italia a Milano , Maurizio La Loggia , tra i ricoverati per la legionellosi . I consiglieri del Municipio 9 Enrico Turato (Fdi), del Municipio 2 Riccardo Truppo (Fdi) e Marco Osnato, deputato, sempre di Fratelli d’Italia “ augura no una pronta guarigione al collega Forzista Maurizio La Loggia , ricoverato in terapia intensiva al Policlinico perché colpito da ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milan o news : Mediaset a +2 - 4% - Bper a -1 - 9% (30 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI potrebbe superare la soglia dei 22.000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:26:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milan o news : Piazza Affari - quota 22.000 punti è vicina (30 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI potrebbe superare la soglia dei 22.000 punti . Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 04:49:00 GMT)

Allerta meteo Milano : temporali dalle 14 di oggi : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 14 di oggi, sabato 28 luglio, fino a domenica 29 luglio alle ore 00.00. Il Centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune dispone l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il ...