Milan | Borini | ' Lavorare negli States una grandiosa esperienza'

Fabio ed Erin Borini : relax sul Lario in attesa di iniziare il ritiro con il Milan : Il suo amore per il lago è del resto noto, visto che in passato lo ha definito 'il posto più bello del mondo'. E su Instagram la signora Borini non ha nascosto la sua gioia per essere di nuovo a ...

Milan - ufficiale il riscatto di Borini mentre Ciro Immobile aspetta solo i rossoneri : Tramite un tweet dal profilo ufficiale il Sunderland, squadra che era proprietaria del cartellino di Fabio Borini, ha ufficializzato il riscatto del giocatore da parte del Milan. Dal primo luglio il giocatore sarà solo rossonero, dopo essersi trasferito al Milan nella scorsa stagione in prestito con obbligo di riscatto. Il club di Via Aldo Rossi ha sborsato 5,5 milioni di euro per il riscatto di Borini che, uniti ai 500 mila euro bonificati la ...

Milan news - riscattato Borini. Gattuso : "Dobbiamo entusiasmare i tifosi" : Il Milan ha pagato al Sunderland i 5 milioni per il riscatto dell'esterno felsineo. Intanto mister Gattuso ha parlato ai microfoni di Milan TV

Borini : 'Milan - ho dimostrato di valere quella maglia' : MILANO - Il bilancio è positivo, sia a livello di squadra 'per il raggiungimento dell'Europa League dopo un inizio non facile' , che soprattutto personale perché ' non c'erano aspettative così elevate ...

Borini : 'Fuga post Uefa? Qui siamo al Milan. Io come Gattuso - voglio vincere con questa maglia' : ... che è sempre riuscito a dare il suo contributo quando chiamato in causa: "Correre è una delle caratteristiche che più mi fanno assomigliare a Gattuso - ha raccontato alla Gazzetta dello Sport - In ...

Borini raddoppia : "Resto - sono da Milan. Juve - ad agosto la rivincita" : Fabio Borini si affaccia dal terrazzo di casa, con splendida vista sull'Arco della Pace, e si gode Milano. Quella che dopo un anno è già diventata la sua Milano, perché Fabio giudica molto ...