Milan | Biglia | ' Ho deluso | ora voglio riscattarmi Obiettivo Champions'

Milan - Biglia fa mea culpa : “stagione non all’altezza chiedo scusa - adesso voglio prendermi la rivincita” : Lucas Biglia pronto a prendersi la sua rivincita personale dopo una stagione sottotono: il centrocampista del Milan fa mea culpa e per l’annata conclusa e si dichiara in cerca di riscatto L’annata del Milan non è andata come le rosee aspettative, dovute alle spese di mercato, avevano fatto sperare. I rossoneri sono stati ‘traditi’ proprio da alcuni nuovi arrivi che hanno reso meno di quello che ci si aspettava. ...

Milan - ecco Biglia : 'Gattuso mi ha ridato fiducia - voglio la rivincita' : Lucas Biglia è tornato. E l'ambizione non gli manca di certo, come fa capire già nel giorno del rientro a Milanello dopo il Mondiale. "Il primo obiettivo è la Champions League - dice in un'intervista ...