Migranti | Trump ringrazia Conte | fai un lavoro fantastico

Trump riceve Conte alla Casa Bianca : «Approvo vostra politica sui Migranti» : Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca. «Sono molto d'accordo con quello che state facendo...

Opera di Roma - a Caracalla la Carmen messicana di Valentina Carrasco : Bizet nell’era Trump - tra violenza - Migranti e femminicidi : Alla frontiera tra Stati Uniti e Messico i camion arrivano nottetempo, buttando giù uomini, donne, bambini. Un ammasso di lamiere delimita il confine: appesi, i fantocci di chi prova a scavalcare. Qualcuno ha disegnato con le bombolette spray l’inconfondibile caricatura bionda del presidente Trump. Qui, nel deserto popolato solo da ambulanti e disperati, Valentina Carrasco ambienta la sua Carmen, in replica alle terme di Caracalla fino al 2 ...

Migranti - Fico : “Inutile alzare muri alla Trump. Bisogna essere molto duri con l’Europa” : “La questione dei Migranti va assolutamente affrontata con l’Europa e Bisogna essere molto duri con l’Europa. È importante tutelare e salvaguardare tutte le persone che sono sulle navi garantendo qualsiasi tipo di servizio. Allo stesso tempo Bisogna dire all’Europa che Bisogna avere un piano ordinato ed organizzato di quote. Se qualcuno non vuole le quote, come Praga e i paesi di Visegrad, vuol dire che non si comprende ...

Migranti - l'amministrazione Trump accelera per riunire 2.551 bambini ai genitori : ... in modo da controllarne gli spostamenti; la decisione, di fatto, fa tornare gli Stati Uniti alla politica del 'catch and release' di Obama, molto criticata dal presidente Donald Trump. La decisione ...

Trump 'cavalca' Brexit e Migranti per sgretolare l'Unione europea : Poi la mira nell'intervista si è spostata sulla Ue , non solo per la disputa commerciale in corso, ma anche per la sua politica sull'immigrazione, che il presidente giudica suicida. Durante la ...

Trump cavalca Brexit e Migranti per sgretolare l’Unione europea : Si scrive sgarbo a Theresa May, ma si legge attacco all’Europa. Dai commerci all’immigrazione, prendendo di mira i valori fondanti che l’hanno tenuta insieme dalla fine della Seconda guerra mondiale, proprio alla vigilia del controverso vertice col russo Putin. Così vanno interpretate le parole del presidente Trump durante la sua tappa di ieri in G...

Trump - Conte ha vinto per linea Migranti : ANSA, - ROMA, 12 LUG - "L'immigrazione è un tema sensibile. Guardate in Italia: Giuseppe ha vinto le elezioni perché ha fatto una politica forte sull'immigrazione". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa a Bruxelles.

Conte - siparietto al vertice Nato : scherza sui Migranti con Trump e Macron : siparietto al vertice Nato, questo pomeriggio a Bruxelles, quando il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato per caso in un corridoio il presidente americano Donald Trump che parlava con il...

Migranti - schiaffo a Trump : corte Los Angeles boccia detenzione lunga : Migranti,schiaffo a Trump: corte Los Angeles boccia detenzione lunga Migranti,schiaffo a Trump: corte Los Angeles boccia detenzione lunga Continua a leggere L'articolo Migranti,schiaffo a Trump: corte Los Angeles boccia detenzione lunga proviene da NewsGo.

Più carceri per Migranti negli Usa? "Significa più affari per aziende amiche di Trump" : "Più carceri per migranti? Significa più affari per sostenitori di Trump": la decisione del presidente Donald Trump di creare nuovi centri di detenzione per migranti irregolari negli Stati Uniti darà...

