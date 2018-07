Migranti | Mattarella | Sono i nuovi schiavi | non si può guardare altrove

Migranti - Mattarella : “Disperati - sfruttati e in fuga da guerra. Non si può guardare altrove” : Il secondo richiamo in meno di una settimana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla nella Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. “Nessun Paese è immune da questa sistematica violazione della dignità umana“, ammonisce il capo di Stato, non si può “guardare altrove“. Quattro giorni fa dal Quirinale Mattarella aveva avvertito che “l’Italia non può somigliare a un far west”. Oggi ...

Mattarella : «I Migranti sono i nuovi schiavi. Non dobbiamo guardare altrove» : Le parole del capo dello Stato: «Bisogna ribadire la condanna e la battaglia contro ogni forma di schiavitù, vecchia e nuova. Nessun Paese è immune

Migranti - Mattarella : “Disperati e sfruttati in fuga da guerra. Non si può guardare altrove” : Il secondo richiamo in meno di una settimana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla nella Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. “Nessun Paese è immune da questa sistematica violazione della dignità umana“, ammonisce il capo di Stato, non si può “guardare altrove“. Quattro giorni fa dal Quirinale Mattarella aveva avvertito che “l’Italia non può somigliare a un far west”. Oggi ...

Sergio Mattarella anti-sovranista : Migranti - confini - dazi e quella bimba rom ferita : "L'Italia non può essere il Far West" : "Si tratta, in definitiva, di contrastare tendenze alla regressione della storia". Dopo un lungo elenco di pericoli – dagli "usi distorti del web" alle minacce protezionistiche sui dazi, dagli scenari da "far west" che lambiscono l'Italia e alle tensioni in Europa sull'Immigrazione - Sergio Mattarella arriva al dunque. Al 56esimo giorno di vita del governo gialloverde, il presidente della Repubblica bacchetta gli attori principali del ...

Migranti : Mattarella - segnali positivi Ue - fenomeno da governare e non subire : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Sessantacinque milioni di profughi in varie parti del mondo danno la misura di un fenomeno epocale, collegato anche ai diversi andamenti demografici. Su questo piano l’Italia ha, tante volte, chiesto all’Unione europea di far fronte alla propria responsabilità rispetto al fenomeno migratorio. Registriamo adesso, sulla ripartizione dei Migranti, segnali finalmente positivi da parte di ...

Le pressioni di Mattarella sui Migranti : "Basta conflitti di potere" : Sono nuove indiscrezioni che arrivano da Roma quelle pubblicate sulle pagine della Stampa e che provano a raccontare di quanto sia successo mercoledì sera, quando una telefonata in arrivo dal ...