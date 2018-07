Migranti | Mattarella | «Sono i nuovi schiavi | non dobbiamo guardare altrove»

Mattarella : i Migranti sono i nuovi schiavi - non si può guardare altrove : 'La schiavitù ha rappresentato una delle maggiori vergogne dell'umanità. Oggi, la Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani ci impone di ribadire la condanna e la battaglia della comunità ...

Migranti - Mattarella : “Disperati - sfruttati e in fuga da guerra. Non si può guardare altrove” : Il secondo richiamo in meno di una settimana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla nella Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. “Nessun Paese è immune da questa sistematica violazione della dignità umana“, ammonisce il capo di Stato, non si può “guardare altrove“. Quattro giorni fa dal Quirinale Mattarella aveva avvertito che “l’Italia non può somigliare a un far west”. Oggi ...

