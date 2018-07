Migranti e criminalità | c' è davvero un allarme come dice Salvini?

Migranti : Ciambetti - Dia conferma - criminalità straniera prospera col business (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La Dia nel suo rapporto parla chiaramente del ruolo delle organizzazioni criminali nella gestione dei flussi migratori: far finta di nulla davanti a questo allarme, voltare il capo e non voler vedere la cruda realtà è pericolosissimo. Anche persone in perfetta buona fede

Migranti : Ciambetti - Dia conferma - criminalità straniera prospera col business : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – ‘La relazione della Dia sul ruolo delle organizzazioni criminali straniere in Italia nel ‘business accoglienza’ e nella gestione dei reati ‘satellite’ , per usare il termine degli investigatori, che segnano il mondo della clandestinità, dimostra senza ombra di dubbio come sia cresciuta pericolosamente una branca della criminalità sempre più ramificata nel territorio. Uno stato di ...

Migranti : Ciambetti - Dia conferma - criminalità straniera prospera col business (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “La Dia nel suo rapporto parla chiaramente del ruolo delle organizzazioni criminali nella gestione dei flussi migratori: far finta di nulla davanti a questo allarme, voltare il capo e non voler vedere la cruda realtà è pericolosissimo. Anche persone in perfetta buona fede ‘ continua Ciambetti ‘ rischiano di diventare complici di un maledetto sporco affare. Chi si lascia sopraffare ...

Migranti : sindaco Palermo - circolare Salvini agevola mafie e criminalità : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Con la recente circolare inviata a tutte le prefetture appare sempre più chiaro il disegno dell'attuale ministro dell'Interno che non soltanto è sempre più ossessionato, a livelli patologici, dall'idea che l'Italia sia una realtà interculturale, ma sempre più chiaramen

CAOS Migranti/ Governi - criminalità e Ong - tutti dalla stessa parte - sbagliata - : Davanti a una emergenza migratoria senza precedenti, la via per concedere diritti non è quella dell'immigrazione incontrollata.

CAOS Migranti/ Governi - criminalità e Ong - tutti dalla stessa parte (sbagliata) : La questione migratoria ha poco che vedere con le ondate emigratorie storiche a noi note. E la via per concedere diritti non è quella dell'immigrazione incontrollata. SALVATORE ABBRUZZESE