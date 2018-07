Migranti | aggressione senegalese | inquirenti sulle tracce dei complici

Migranti - Moni Ovadia a Trame : “Sfido Salvini a venire con me in Africa. Indignato dall’aggressione ai nostri fratelli” : “Sfido il ministro dell’Interno Matteo Salvini a venire con me in Africa, sono pronto ad appoggiarlo nel progetto ‘Aiutiamoli a casa loro’. Ci mettiamo un bell’abito e un farfallino diplomatico, voglio vedere se ha le palle di cacciare le multinazionali dall’Africa, a cominciare da quelle italiane. Chi vuole respingere e cacciare è qualcuno che non conosce il linguaggio della storia del mondo”. Ha ...