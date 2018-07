Migrante morto Aprilia - indagati : "Nessun pestaggio". Il video inedito : Migrante morto Aprilia, indagati: "Nessun pestaggio". Il video inedito Si difendono le due persone che, la sera tra il 28 e il 29 luglio, hanno inseguito un 43enne di origini marocchine pensando fosse un ladro. I due devono rispondere di omicidio preterintenzionale. Al vaglio le immagini delle telecamere di ...

Posta foto del bimbo Migrante morto - Fb lo banna per "pedopornografia" : Facebook ha bannato per 30 giorni un docente universitario romano, Fabio Sabatini, per aver Postato sul proprio profilo la foto del bimbo migrante morto annegato nel Canale di Sicilia appena pochi giorni fa. La motivazione? Quello scatto, che ritraeva il piccolo migrante, nudo, mentre galleggiava senza vita fra le onde, sarebbe stato considerato assimilabile a un'immagine di pedopornogragfia.A riferirlo è lo stesso professore, che insegna ...

“La foto del bambino Migrante morto è una messa in scena delle Ong di Soros” - ecco la nuova bufala complottista : “La foto del bambino migrante morto è una messa in scena delle Ong di Soros”, ecco la nuova bufala complottista “La foto del bambino migrante morto è una messa in scena delle Ong di Soros”, ecco la nuova bufala complottista Continua a leggere L'articolo “La foto del bambino migrante morto è una messa in scena delle Ong di Soros”, ecco la nuova bufala complottista proviene da NewsGo.

Migrante morto in mare a Ventimiglia : ANSA, - Ventimiglia , IMPERIA, , 21 GIU - Il corpo di un uomo straniero di circa 35 anni, quasi sicuramente un Migrante, è stato recuperato in mare, a pochi metri dalla riva, davanti alla passeggiata ...

Frejus - terzo Migrante morto sul sentiero che porta in Francia : Proprio nel giorno in cui Bardonecchia, nell'alta Valle di Susa, ha ospitato l'arrivo della 19a tappa del Giro d'Italia, la più suggestiva della corsa rosa, poche ore prima le stesse montagne hanno ...