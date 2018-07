Microsoft Foto si aggiorna | icone nel menu Insider

Surface Andromeda : Microsoft brevetta due fotocamere per le videochiamate : Nel corso degli ultimi anni, Microsoft ha progettato tantissimi brevetti sul dispositivo mobile definitivo descrivendo in termini tecnici la cerniera ridisegnata più volte, il display, il sistema operativo e così via dicendo. Quest’oggi vediamo un altro brevetto piuttosto recente reso pubblico alcune settimane fa e depositato il 30 giugno 2017, un data piuttosto vicina a quella attuale se la si confronta alle altre risalenti anche al 2016. ...

Microsoft Foto : nuovi effetti e nuove schermate con l’ultimo aggiornamento per Windows 10 April Update : Microsoft Foto si aggiorna alla versione 2018.18051.18420 per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Le novità sono numerose e derivano da una fase di test nel programma Insider di Redstone 5.-- Changelog Restyle editor Foto: l’interfaccia dell’editor Foto è stata rivista con le tre sezioni principali (Ritaglia e ruota, Filtri e Impostazioni) spostate in alto e gli strumenti mostrati nella barra laterale a ...