Microsoft | dietro Surface la volontà di Steve Ballmer

E3 2018 : Ninja Theory si unisce a Microsoft - il team ci spiega le motivazioni dietro questa importante decisione : Microsoft ha svelato alcune interessanti novità all'interno della sua conferenza E3 2018 che, come avete visto, è stata ricchissima di contenuti, ma anche molto serrata nel ritmo.Oltre alla moltitudine di annunci, trailer e video gameplay, lo show è stato un'occasione per svelare l'acquisizione di ben 4 studi di un certo rilievo, come Undead Labs (State of Decay, State of Decay 2), Playground Games (il franchise di Forza Horizon e un titolo non ...