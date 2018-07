Meteo Roma | domani tempo stabile e alte temperature

Allerta Meteo - forti temporali pomeridiani : attenzione lungo l’Appennino - bombe d’acqua dall’Emilia Romagna alla Calabria [MAPPE] : 1/5 ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per temporali “di moderata/forte intensità” : “Nelle prime ore della giornata di lunedì 23 il transito di una linea temporalesca sul settore centro-orientale della Regione determinerà piogge diffuse e temporali di moderata/forte intensità, che potranno dare accumuli puntuali compresi anche tra 20 e 40 mm. Ai fenomeni temporaleschi potranno essere associati fulminazioni, eventi grandinigeni e un temporaneo rinforzo della ventilazione“: la protezione civile regionale ...

Meteo - arriva la bolla africana : al Sud punte di 40 gradi - a Roma 35 : La bolla africana. Dopo aver colpito pesantemente il Centro-Nord con temporali, grandinate, trombe d'aria, nel mantovano, e nubifragi, a Roma,, il maltempo ha fatto rotta verso il Sud. Il team del ...

Meteo Roma/ Ultime notizie - temporali e temperature in crollo al centro Italia : le previsioni : Meteo Roma, Ultime notizie: temporali e temperature in crollo al centro Italia. Le previsioni del tempo, Meteo e maltempo. Una perturbazione atlantica porterà la pioggia.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Allerta Meteo Emilia-Romagna : nuovo avviso per piogge - temporali e vento : “Nelle prime ore di martedì 17 luglio piogge e temporali persistono sul settore centro-orientale della Regione, seppure in attenuazione; temporanee raffiche di vento saranno associate a questi fenomeni temporaleschi e potranno riguardare anche le zone del litorale costiero e interessare le infrastrutture turistiche particolarmente esposte in questa stagione. Esaurimento dei fenomeni nel corso della mattinata“: la protezione civile ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali “di forte intensità” in arrivo - criticità “gialla” : “Per la giornata di lunedì 16 luglio si prevedono condizioni di tempo generalmente perturbato. Un primo impulso di tipo temporalesco interesserà, nelle prime ore del mattino, le aree di pianura da ovest verso est. Un secondo impulso è previsto a partire dalla tarda mattinata, interessando il settore occidentale e in spostamento verso est, lasciando poi il nostro territorio a fine giornata. Gli eventi temporaleschi potranno assumere ...

Meteo a Roma. Previsioni 9 luglio 2018 : Meteo a Roma. A Roma lunedì 9 luglio sono previsti cieli prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Nel Lazio il tempo si conferma stabile e in buona parte soleggiato, anche se segnato da passaggi nuvolosi Il Meteo a Roma e le temperature A Roma, domani Lunedì 9 luglio 2018, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima ...

Meteo - spettacolari trombe d’aria sulla riviera romagnola : da Rimini a Pesaro : Avvistate dalla riva: turisti affascinati ma anche un po' impauriti dall'insolito spettacolo della natura. Le spiagge si sono svuotate rapidamente. La Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla per piogge, vento e stato del mare.Continua a leggere

Meteo a Roma. Domani tempo stabile con cieli sereni : Meteo a Roma, Domani Martedì 26 Giugno 2018 è previsto tempo stabile con cieli sereni. Nel Lazio isolati acquazzoni al pomeriggio possibili su Appennino e basso Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. Meteo a Roma, le previsioni per Domani Martedì 26 Giugno 2018 tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Ampi spazi di sereno anche in serata.Temperature comprese tra +16°C e +30°C. Meteo Regione ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per vento e stato del mare : “Nella prima parte della giornata di lunedì 25 giugno correnti fredde in quota apporteranno condizioni di instabilità su tutto il territorio regionale con associati rovesci sparsi anche a carattere temporalesco che localmente potranno risultare di forte intensità. I fenomeni risulteranno più probabili sul settore centro-orientale della regione. Sul mare e settore costiero sono previsti venti provenienti da est-nord-est di forte intensità ...

Meteo a Roma : le previsioni per il fine settimana : Meteo a Roma: le previsioni per sabato 23 giugno e domenica 24 giugno. Cieli irregolarmente nuvolosi sabato nelle ore diurne ma senza fenomeni di rilievo mentre la nuvolosità tenderà a diradarsi dalla sera. Domenica soleggiato. Meteo a Roma: le previsioni per sabato 23 giugno e domenica 24 giugno Cieli irregolarmente nuvolosi sabato nelle ore diurne ma senza fenomeni di rilievo mentre la nuvolosità tenderà a diradarsi dalla sera. Domenica ...

Allerta Meteo in Emilia Romagna : temporali - grandine e forti raffiche di vento : La Protezione Civile dell’Emilia Romagna e l’Agenzia regionale per la Protezione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) hanno diramato un’Allerta gialla valida fino alla mezzanotte del 23 giugno. temporali anche di forte intensità, grandine, vento e mare mosso sono in arrivo sulle coste dell’Emilia-Romagna a partire da oggi.Continua a leggere

Meteo Roma. Le previsioni per il fine settimana : Meteo Roma. A Roma nel fine settimana sono previsti cieli sereni per entrambe le giornate, con temperature comprese tra +17°C e +30°C. Meteo Roma. Le previsioni Meteo Roma per Sabato 16 e Domenica 17 Giugno 2018 Il Meteo a Roma. Sole prevalente sabato al mattino prima che la nuvolosità tenda ad aumentare dal pomeriggio con addensamenti anche compatti ma senza fenomeni di rilievo. Anche domenica non sono attesi fenomeni di rilievo, con cieli ...

Meteo Roma. Cieli poco nuvolosi con brevi acquazzoni nel pomeriggio : Meteo Roma. Domani Venerdì 15 Giugno 2018 a Roma è previsto tempo stabile al mattino con brevi acquazzoni nel pomeriggio. Nel Lazio al mattino tempo stabile e piogge e temporali nel pomeriggio. Meteo Roma, le previsioni per domani Venerdì 15 Giugno 2018 Tempo stabile al mattino con Cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio aumento dell’instabilità con possibilità di brevi acquazzoni, fenomeni in esaurimento dalla serata. Temperature ...