Meteo - è la settimana più calda. Mercoledì bollino rosso in 8 città - : L'ondata proveniente dal Nordafrica rende rovente l'Italia almeno fino al week-end. Le regioni più colpite sono quelle del Centro-Nord e la Sardegna, con afa in aumento e temperature massime che ...

Valsesia Meteo : fine settimana di sole e alte temperature : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Valsesia meteo: fine settimana ...

Norvegia - previsioni Meteo shock : 30°C in molte zone nella prossima settimana : La mattinata di oggi, 12 luglio, è stata caratterizzata da una nuvolosità variabile nel nord della Norvegia e da alcune gocce di pioggia in qualche zona. Fin qui nulla di strano, ma continuate a leggere. “Ci sono masse d’aria calda e possono esserci tuoni nei livelli inferiori, anche se ci sono 20°C a Dividalen e Lyngen. A largo delle coste è più freddo. È possibile che la temperatura del livello inferiore raggiunga i 25°C oggi e tra i 15-20°C ...

Meteo Italia. La settimana si apre con sole e caldo nella norma : Meteo Italia. La settimana si apre con sole e caldo nella norma Sono giornate tipicamente estive in tutta Italia, con caldo nella norma e poca afa Continua a leggere L'articolo Meteo Italia. La settimana si apre con sole e caldo nella norma proviene da NewsGo.

Previsioni Meteo - l’estate continua a singhiozzare : forte maltempo per tutta la settimana al Nord - grandi sbalzi termici al Sud : 1/16 ...

Meteo. Settimana di fuoco - arriva Caronte : anche 44 gradi : Dallo schiaffo di grandine alla bomba africana. La nuova Settimana sarà caratterizzata da due eventi principali: una nuova fase di maltempo pilotata dalle correnti norvegesi e il ritorno in grande stile dell’anticiclone africano Caronte. Dopo un lunedì soleggiato ed estivo, da domani, avvertono gli esperti di ‘IlMeteo.it, la rapida discesa di una bassa pressione norvegese che raggiungerà repentinamente le Alpi farà peggiorare ...

Previsioni Meteo - Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud : super caldo nei prossimi giorni [MAPPE] : Previsioni Meteo – Il mese di Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud: le temperature sono in sensibile aumento sulle Regioni meridionali, così finalmente l’Estate sta tornando sulla retta via. inizia così la prima ondata di caldo della stagione, che al Sud durerà tutta la settimana: attenzione a Giovedì 5 Luglio, il ...

Meteo - l’estate è arrivata ma ha le ore contate : settimana di afa e bel tempo - pioggia nel weekend : Dopo l'ondata di caldo africano che continuerà per tutto l'inizio della prossima settimana, tornano piogge e grandinate ovunque sull'Italia a partire dal prossimo weekend: tra il 7 e l'8 luglio l'estate lascerà di nuovo lo spazio al tempo incerto.Continua a leggere

