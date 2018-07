Meteo | caldo da bollino rosso Ultime notizie | allerta Ministero Salute | la mappa delle

Meteo - caldo torrido e picchi di 40 gradi su tutta l'Italia : "L'estate ora fa sul serio" : Sarà estate vera, anzi torrida, a partire da questa settimana in Italia, con l'ondata di calore forse "più forte e duratura" di quest'anno. Con un'ondata di caldo afoso in arrivo e temperature tropicali "l'estate fa ora sul serio", spiega il Meteorologo Edoardo Ferrara di 3bMeteo.com annunciando un anticiclone africano che per diversi giorni porterà i termometri a toccare punte di 37-38 gradi al Centro-nord e picchi ...

Previsioni Meteo Europa : super caldo sulla Penisola Iberica - la Francia - l’Italia e la Scandinavia - piogge ad est [DETTAGLI] : Un debole fronte freddo porterà rovesci sulla Francia settentrionale e il nord-est della Penisola Iberica oggi, lunedì 30 luglio, ma gran parte di Spagna, Portogallo e Francia vivranno condizioni calde, asciutte e soleggiate. Le temperature tra 34-37°C o superiori caratterizzeranno la Spagna centro-meridionale e l’estremo sud della Francia. Per quanto riguarda il nostro Paese, si attendono temporali localizzati sulle Alpi occidentali e l’Italia ...

Meteo - arriva il caldo record : temperature fino a 40 gradi al Centro Nord : temperature in aumento in tutta Italia nel corso della settimana: nelle regioni Centro settentrionali si sfioreranno i 40 gradi.Continua a leggere

Anticiclone Nerone - temperature fino a 40°/ Previsioni Meteo : ultimo caldo d'estate - poi arriva il maltempo : Anticiclone Nerone, temperature fino a 40°: le Previsioni meteo raccontano dell'ultimo caldo di questa estate 2018, poi però arriveranno altri cambiamenti con l'arrivo del maltempo.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:21:00 GMT)

Meteo - arriva il caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 agosto torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Meteo : Lombardia - possibili temporali ma resta il caldo afoso (2) : (AdnKronos) - Lunedì sereno o poco nuvoloso, annuvolamenti nel pomeriggio sulle zone alpine e prealpine. Precipitazioni: assenti o poco probabili in pianura. Su Alpi e Prealpi isolati rovesci o temporali durante le ore più calde. Temperature minime e massime in ulteriore lieve aumento. Forte afa.

Meteo : Lombardia - possibili temporali ma resta il caldo afoso : Milano, 28 lug. (AdnKronos) - La Lombardia si trova sotto la protezione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale, il quale stazionerà per più giorni portando temperature in lieve rialzo e caldo afoso. Oggi, tuttavia, la coda di una perturbazione in transito sull'Europa Occidentale

Meteo - caldo in Gran Bretagna : sale almeno a 2 il numero degli annegati : Continua l’ondata di caldo che sta interessando il Nord del mondo, senza risparmiare la Gran Bretagna. E’ salito ad almeno due morti il bilancio degli annegamenti registrati negli ultimi giorni in Gran Bretagna sullo sfondo dell’ondata di caldo eccezionale abbattutasi negli ultimi 10 giorni in buona parte del Paese. Lo riferiscono i media, citando il ritrovamento oggi del cadavere di un 17enne in un laghetto della contea ...

Genova - allerta gialla per ondate di calore/ Meteo : caldo in aumento - domenica previsti 35 gradi : Genova, allerta gialla per ondate di calore. Meteo: caldo in aumento, domenica previsti fino 35 gradi in pianura. Bel clima e temperature elevate previsti in Liguria nel weekend(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Previsioni Meteo - fine Luglio con una pericolosa ondata di super caldo in Europa : fino a +39°C anche in Italia lunedì 30 [MAPPE] : 1/13 ...