Messi show in giardino | sombreri e palleggi a piedi nudi | non c’è scampo per il suo… cane

Barcellona - Messi show : sombreri e palleggi... con il suo cane : Leo Messi e la Corrida. Il rosso c'è, il suo costume è di quel colore lì. Ma al posto del toro c'è il suo cane Hulk. E invece del drappo c'è... il pallone. Inseparabile per Messi, anche durante le sue ...

VIDEO Neymar spaziale - che gol in Brasile-Messico : tacco per Willian e poi insacca sotto porta! Show agli ottavi di finale : Neymar ha segnato il gol dell’1-0 in Brasile-Messico, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La stella dei verdeoro ha preso palla al limite dell’area, ha spiazzato la difesa avversaria con un tacco liberando Willian che è entrato in area, ha rimesso il pallone in mezzo e Neymar ha insaccato. Di seguito il VIDEO del gol di Neymar in Brasile-Messico. Foto: Ricardo Shutterstock Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Golf – Quicken Loans National : Francesco Molinari show - l’italiano si porta al comando con il Messicano Ancer : Il Golfista italiano conquista la testa della classifica del Quicken Loans National, insieme a lui il messicano Ancer Francesco Molinari si è espresso ancora ad altissimi livelli e con un parziale di 65 (-5) e lo score di 197 (67 65 65, -13) colpi si è portato al comando, alla pari con il messicano Abraham Ancer (197 – 65 70 62), a un giro dal termine del Quicken Loans National (PGA Tour), sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm (par ...

La Francia elimina l’Argentina di Messi 4-3 agli ottavi - show di Mbappé Le foto : Il 19enne del Paris Saint-Germain si procura un rigore e segna una doppietta: i Bleus si qualificano vincendo in rimonta una partita in cui è successo di tutto

Ballottaggi - lo 'showman' Cateno De Luca è sindaco di Messina 'Non dormo mai e lavoro sempre. E ora farò il ponte sullo Stretto' : Messina è stanca sia di una classe politica che l'ha ridotta in ginocchio, a partire dall'ex Pd adesso Forza Italia Francantonio Genovese, sia dei poteri forti come quello rappresentato dai Franza, i ...

Il Messico sorprende la Germania : primo tempo show - nella ripresa alza il muro : E dopo l'Argentina, anche la Germania, campione del Mondo in carica, non riesce a vincere una partita all'apparenza semplice. Il Messico si gioca il tutto per tutto e si porta a casa i primi tre punti di questo Mondiale, grazie anche a una serie di colpi di fortuna (o sfortuna, se visti dal punto di vista della nazionale tedesca). Prima grande e vera sorpresa di questo Mondiale la squadra guidata da Juan Carlos Osorio.A niente è valsa la ...

Germania - Messico 0 - 1 : primo tempo show - nella ripresa alzano il muro : E dopo l'Argentina, anche la Germania, campione del Mondo in carica, capitola. Il Messico si gioca il tutto per tutto e si porta a casa i primi tre punti di questo Mondiale, grazie anche a una serie di colpi di fortuna (o sfortuna, se visti dal punto di vista della nazionale tedesca). Prima grande e vera sorpresa di questo Mondiale la squadra guidata da Juan Carlos Osorio.A niente è valsa la presenza di Manuel Neuer, in campo dal primo ...

Bologna - lo show dei proMessi sposi in via Rizzoli : Bologna, 11 giugno 2018 - Una strana ' proposta di matrimonio ' sotto gli occhi di migliaia di persone. Ieri pomeriggio con teatro dell'evento la Torre Asinelli . La romantica quanto audace 'proposta' ...