Mercedes-Benz EQC - La Suv elettrica debutta a settembre

Mercedes-Benz Classe A berlina : la nuova Baby Benz : A fine 2018 l'arrivo della nuova Classe A berlina amplia la famiglia di compatte di Mercedes-Benz. Una tre volumi a quattro porte con un passo di 2.729 millimetri e le proporzioni di una berlina sportiva. La...

Mercedes-Benz - La Classe A diventa Berlina - anche in Europa : La Mercedes descrive la Classe A Berlina come nuova Baby Benz. La tre volumi, infatti, rivestirà il ruolo storicamente introdotto dalla 190E di quattro porte dingresso gamma della Stella. Un nuovo modello tuttaltro che inatteso in Europa, dove sarà presentata al pubblico a ottobre durante il Salone di Parigi e arriverà sul mercato entro la fine di questanno, a pochi mesi dal debutto cinese della sorella a passo lungo. Inizialmente la ...

Mercedes-Benz Classe A stabilisce un nuovo record aerodinamico : La nuova Mercedes-Benz Classe A berlina, con un coefficiente Cx di 0.22 e una sezione frontale di 2.19 m2, ha la migliore resistenza aerodinamica di qualsiasi vettura nel segmento, difendendo il record della CLA. Il...

Mercedes-Benz - ecco la Night Edition : Personalizzo, quindi sono. Se Cartesio vivesse questi tempi difficili, modificherebbe senza problemi la sua frase cult: 'Cogito ergo sum', cioè 'penso quindi sono' e sicuramente la aggiornerebbe alla ...

Mercedes-Benz svela la Night Edition : I colori della notte : Si chiama Night Edition, ed e' la nuova serie speciale dedicata alle Mercedes-Benz CLA, CLA Shooting Brake, GLA e GLC. Una personalizzazione esclusiva, che sottolinea il...

Mercedes-Benz - Una scultura ispirata alle Frecce d'argento degli anni 30 : Aesthetics Progressive Luxury sculpture: è questa la denominazione scelta da Gorden Wagener e dal suo team per una vera e propria scultura ispirata al mondo delle auto da corsa. Questo prototipo, ribattezzato Electric Silver Arrow, prende inspirazione dalle classiche auto da competizione degli anni 30 e guarda al futuro con una vera e propria opera d'arte, a cui seguirà una concept vera e propria.ispirata alla W125. La Mercedes-Benz ha più volte ...

Mercedes-Benz Classe S - I primi scatti degli interni dell'ammiraglia : La nuova generazione della Mercedes-Benz Classe S, attesa sul mercato nel 2020, è stata nuovamente fotografata su strada. Le immagini non mostrano dettagli particolarmente significativi della carrozzeria, già avvistata in passato, ma per la prima volta siamo in grado di dare uno sguardo anche all'abitacolo.Le prime foto degli interni. Lo scatto relativo al posto guida apre una serie di ipotesi e di prospettive: se la attuale Classe S W222 è ...

Mercedes-Benz GLC - La Coupé avvistata su strada : Dopo il primo avvistamento della GLE Coupé di nuova generazione, anche la sorella minore GLC Coupé è stata fotografata su strada in versione facelift. La variante aggiornata della sport utility potrebbe debuttare tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2019 insieme, o a breve distanza, dalla presentazione del restyling della GLC.Davanti è tutta nuova. Come tipico degli aggiornamenti di metà carriera, la Suv della Stella si rinnoverà ...

Mercedes-Benz - Le prime immagini della nuova GLE Coupé : Queste sono le prime foto spia della nuova generazione della Mercedes-Benz GLE Coupé. La nuova generazione della GLE dovrebbe debuttare all'inizio del 2019 ed è già stata avvistata in versione praticamente definitiva, ma oggi siamo in grado di confermare anche il ritorno della sua variante più sportiva, che ha nel mirino l'avversaria per antonomasia, la BMW X6. Io debutto della GLE Coupé potrebbe avvenire più avanti, nel corso del 2019.Il design ...

Mercedes-Benz - L'impianto a carbone diventa elettrico : Il gruppo Daimler ha realizzato il suo terzo progetto di stoccaggio delle batterie, convertendo L'impianto energetico a carbone di Elverlingsen, nella Westfalia meridionale. Il progetto, ideato dalla Mercedes-Benz Energy e realizzato senza alcun finanziamento pubblico, è stato sviluppato insieme ai partner della The Mobility House e della Getec Energie.Dal carbone agli ioni di litio. NelL'impianto tedesco sono state assemblate 1.920 nuove ...

Nuova Mercedes-Benz Classe C : il bestseller si rinnova : Forte di numerose modifiche, Classe C affronta il suo quinto anno di produzione confermandosi la serie Mercedes-Benz di maggior successo L’attuale generazione di Classe C è stato il modello Mercedes-Benz di maggior successo anche nel quarto anno di produzione: nel 2017 sono stati venduti oltre 415.000 esemplari dei modelli berlina e station-wagon in circa 120 mercati internazionali. Uno dei segreti del successo di Classe C è la gamma di ...

Mercedes-Benz EQC alla prova in Spagna - l’auto supera i test nel deserto Andaluso : Dopo i test invernali, Mercede Benz EQC supera anche quelli estivi in Spagna: l’auto alla prova nel deserto Andaluso “Dopo aver completato con successo i test di resistenza invernali a -35°C”, siamo fiduciosi che anche le prove in presenza di caldo torrido confermeranno che siamo perfettamente in linea con il programma previsto per l’avvio della produzione in serie”, ha dichiarato Michael Kelz, Chief Engineer EQC. La batteria di un’auto ...

Mercedes-Benz Classic Center - 25 anni di competenza" : ... di cui 160 sono in bella mostra nello splendido Museo Mercedes-Benz di Stoccarda da dove escono solo per partecipare ai vari eventi in tutto il mondo con tanto di officina mobile di scorta. E per ...

Auto - Mercedes-Benz Classic Center : da 25 anni sinonimo di competenza : Il Mercedes-Benz Classic Center celebra un importante anniversario: facendo vanto di centro di competenza senza eguali ‘Il non plus ultra dell’originalità!’: all’insegna di questo slogan 25 anni fa veniva inaugurato il Mercedes-Benz Classic Center a Fellbach nei pressi di Stoccarda, all’epoca denominato ancora ‘Mercedes-Benz Oldtimer Center’. In occasione del 25° anniversario del Mercedes-Benz Classic Center, che nel frattempo rappresenta ...