Mercato Serie A | Sassari annuncia la firma di Rashawn Thomas

Di Livio e Lombardo figli d'arte : il punto sul Mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Forte , Casertana, alla Viterbese e la Sicula prende Laezza , Reggina,.

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : i colpi di Mercato e gli affari messi a segno dalle squadre. Juventus scatenata - Milan rafforzato : Le dodici società che parteciperanno alla Serie A 2018-2019 di Calcio femminile sono nel vivo della sessione di mercato estiva per essere pronte in vista della prima giornata di campionato che prenderà il via sabato 15 settembre. Andiamo ad analizzare i movimenti di mercato più importanti registrati sinora dalle squadre della massima Serie. Partiamo dalle campionesse d’Italia in carica della Juventus, che si sta rendendo protagonista di un ...

Mercato Serie A - Brescia ingaggia Jordan Hamilton : ROMA - La Germani Brescia chiude il proprio pacchetto di giocatori stranieri con un ingaggio di assoluto prestigio: i bianoblu hanno infatti firmato l'ala lasse 1990 Jordan Hamilton. Scelto con la ...

CalcioMercato Serie A - le trattative. La Lazio prende Correa e Badelj : I laziali chiudono sia per l'attaccante del Siviglia che per il centrocampista ex Fiorentina. L'Inter si avvicina a Vrsaljko mentre il Napoli deve scegliere tra Arias e Sabaly

Granoche sogno del Cosenza : il punto sul Mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sogno Granoche , Spezia, per il Cosenza in attacco. Ieri Brignoli , Juve, era al Benevento, ha firmato col Palermo che ha chiesto ancora all'Atalanta Pessina ,...

“Cristiano Ronaldo? Una benedizione per la Serie A - mentre Balotelli…” : Mancini a 360° su Mercato e Nazionale : Da Cristiano Ronaldo a Balotelli, Roberto Mancini confessa i suoi progetti e le sue opinioni sui temi calcistici più scottanti del momento Roberto Mancini, al centro federale di Catanzaro per ritirare il Premio Nicola Ceravolo, confessa i suoi presentimenti per il futuro della Nazionale italiana e le sue opinioni per i colpi di calciomercato appena conclusi. Il Ct dell’Italia parla del suo nuovo ruolo come un privilegio: “la ...

CalcioMercato Serie A - le ultime trattative. L'Inter su Vrsaljko : Ma tiene d'occhio anche Zappacosta. Il Napoli è vicinissimo ad Arias e cerca un terzo portiere; l'Atalanta accoglie Mario Pasalic

Mercato Serie A - Venezia riabbraccia Stone : ROMA - Le strade della Reyer Venezia e di Julian Stone tornano di nuovo ad incontrarsi. Il playmaker nativo di Alexandria, Virginia, ha infatti firmato un nuovo contratto biennale, con opzione per la ...

Milan : Felicioli a Perugia - il punto sul Mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , lo Spezia ci prova per Missiroli e Ragusa del Sassuolo e continua a seguire Vandeputte , Viterbese,. Il Cittadella si rifà il look in attacco: preso Finotto , ...

CalcioMercato Parma - la Serie A è salva e torna d’attualità la clamorosa soluzione Cassano : 1/6 LaPresse/Spada ...

CalcioMercato Serie A - le trattative. Il Barcellona beffa la Roma per Malcom : I blaugrana soffiano l'attaccante brasiliano ai giallorossi. La Sampdoria prende Defrel e insiste per Pjaca e Obiang

Floro Flores torna ad Arezzo? Il punto sul Mercato di Serie C : Dopo i primi contatti di venerdì scorso, secondo la Gazzetta dello Sport ieri c'è stata una nuova accelerazione per la punta in uscita dal Chievo e reduce dall'esperienza al Bari negli ultimi 18 mesi.

Gudjohnsen junior allo Spezia : il punto sul Mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , lo Spezia si assicura il talentino islandese Sveinn Aron Gudjohnsen dal Breidablik Kópavogur. Un attaccante promettente e figlio dell'ex centravanti di ...

Chievo in Serie B Mercato fermo - Crotone al settimo cielo : La salvezza sta per andare in fumo per la vicenda delle plusvalenze fittizie con il Cesena, per la quale la